Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile yatırımcısına kazandıran Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükselişini sürdürüyor. Endeks, bu hafta alıcı seyirle birlikte son 19 ayın zirvesi konumundaki 108.000 puanı görürken, yükseliş trendinin başladığı 19 Ekim’den bu yana yaklaşık yüzde 15 prim yaptı. Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinin, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara dair riskleri azalttığını bunun da Türk lirası varlıkları yukarı yönlü desteklediğine vurgu yaparak her şeyin yolunda gitmesi durumunda borsada 115.000 seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor.



TL DAHA DA DEĞERLENEBİLİR

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, TL varlıklardaki olumlu fiyatlamanın devam etmesini beklediğini söyledi. BIST 100 endeksinin 30 Eylül’de 105.700 seviyesini gördükten sonra küresel resesyon endişeleri ile yurt dışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldığını hatırlatan Atılal “BIST 100 endeksi Barış Pınarı Harekatı ve ABD’nin müeyyide haberleriyle 93.000 destek seviyesine kadar geri çekilirken, Suriye’de ateşkesin sağlandığına yönelik gelen haber akışı ile birlikte başlayan yükseliş trendi 107.277 seviyesine kadar yükselmemizi imkan sağladı” dedi. Atılal, Suriye’de ateşkesin sağlanması, jeopolitik endişelerin azalması ve ABD müeyyidelerinin kaldırılmasıyla dolar/TL’de 1 aylık zımni oynaklık oranının yüzde 17’den yüzde 12 seviyelerine gerilediğini, öncü ekonomik indikatörlerin de toparlanmanın sinyallerini vermesiyle pay piyasalarının desteklendiğini dile getirdi. Küresel pay piyasalarındaki harekette Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ve ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin önemli rol oynadığını vurgulayan Atılal şu değerlendirmelerde bulundu: ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumlu bir sona doğru yaklaşıldığına yönelik beklentiler, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8 seviyesine yükselmesine imkan sağlarken, dolar endeksinin de 99,5’ten 97,7’lere gerileme kaydetmesi küresel resesyon endişelerini azalttı. Diğer taraftan küresel bazda negatif faizde işlem gören tahvil stokunun bu etmenlerle yaklaşık yüzde 18 azalması ve hisse senetlerine para girişinin hızlanması ile küresel çapta yaşanan hisse rallisine gecikmeli de olsa katıldık. Bundan sonraki süreçte küresel piyasaları sarsacak bir gelişme olmadığı takdirde TL varlıklardaki olumlu fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz.