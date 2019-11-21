Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Vizyoner Zirvesi 19”‘ zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın katılımıyla 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezinde “Dijital Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede dijital dönüşüm ve insan üzerindeki etkileri masaya yatırılacak. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarını ağırlayacak zirvede, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşmacı olarak yerini alacak.



DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ

MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekmeyi amaçladıklarını, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını söyledi. Türkiye’nin tarihî süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını dile getiren Özeken “4. Sanayi Devriminin başındayız. Artık iş süreçlerinde otomasyon ve robotlardan bahsediyoruz. Bu dijitalleşme sürecinde bazı meslekler yok olacak. Türkiye’de 3,5 milyon KOBi var. Bu süreçte KOBİ’lerin işlerini dijital ortama taşıması şart. Onlara inovasyon kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu dönüşümü doğru okuyarak, ‘millî ve yerli üretim’ mottosuyla gelecekte daha aktif rol alarak dönüşüme liderlik etmek istiyoruz” dedi.

Zirvenin “Ticaretin Dijital Ekosistemi”, “Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği”, “Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları”, “Millî Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye” ile “Dijital Gelecek’te Değerlerimiz” başlıkları altında gerçekleştirileceğini ifade eden Özeken, şu ana kadar 7 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, “İlk zirvemizde yaklaşık 3 bin, ikincisinde 4 bini aşkın katılımcıyı misafir etmiştik. Vizyoner19’un başlamasına bir hafta olmasına rağmen şu an 7 bin 250 online başvuruya ulaştık. Bunların yüzde 10’u ise yabancı ülkelerden. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



GİRİŞİMCİLER YENİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi startupları yatırımcılarla buluşturacak. Vizyoner Exchange programı kapsamında 100 tane girişimci iş fikirlerini ve ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Başta BTM, İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD gibi ülkemizin önce gelen girişim merkezlerinin bünyelerinde yer alan girişimciler, yatırımcılar ile bir araya gelerek bilginin ticarete dönüştürülmesine imkân sağlayacak.



Zirveye kimler katılıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Zirvede ayrıca; Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdür ve Ceo’su Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada Ceo’su Murat Emirdağ, Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, IGA CEO’su Kadri Samsunlu, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, IOT teknolojilerinde patentli ürünlere sahip yerli ve millî üretici Teknopalas Genel Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, dünyanın en büyük melek yatırım ağı Keiretsu Genel Müdiresi Duygu Eren ve ülkemizin ve bölgemizin önemli yatırımcılarından Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan, SmartEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, TakasBank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, Aldağ AŞ İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu olmak üzere; alanında öncü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.