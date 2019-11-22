Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diess, profesyonel iş ağı LinkendIn platformunda paylaştığı yazısında, Manisa’da yeni fabrika kurma planlarına ilişkin olarak son dönemde birçok mektup aldıklarını belirterek “Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor” dedi.

Diess, Türkiye’nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu olduğunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen’ın ‘ekonomik çıkarına olduğunu’ ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini hatırlattı. Diess, bu kararlarının gerekçesini “Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükûmetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder” sözleriyle dile getirdi. Alman hükûmeti ve Avrupa Birliği’nin, Suriye’nin kuzeyine ilişkin değerlendirmesine katıldıklarını dile getiren Diess, Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef alarak “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” ifadesini kullandı.