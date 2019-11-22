Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu için çalan gong töreni; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in katılımıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Gong töreninde konuşan Atilla; futbolun spor aktivitelerinde önemli bir paya sahip olduğunu aktararak “Futbolu artık spor olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Çünkü milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda, artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim. Borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Borsa İstanbul’da benim rolüm, tüm bu çalışmaları, faaliyetleri desteklemek” ifadelerini kullandı.

TOKMAK HEDİYE ETTİLER

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağda), “Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu” ve gong törenine katıldı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Bakan Kasapoğlu’na tokmak hediye etti.