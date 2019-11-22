Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin büyüme kompozisyonunun son dönemdeki baş aktörlerinden olan turizm, hem toplam gelirde hem ziyaretçi sayısında rekor üstüne rekor kırarken; sektörde önemli bir seçim yaklaşıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 24. Olağan Genel Kurulu kapsamında, 1 Aralık’ta “Başkanlık” seçimleri yapılacak. Lite Tur’un sahibi ve Yükselen TÜRSAB Platformu Başkanı Cüneyt Tansu Demir de, TÜRSAB Başkanlığı için yarışacak adaylardan...

Bugün acentelerin ciddi problemlerinin olduğunu belirten Cüneyt Tansu Demir “Ülkemizin 2015-2017 yıllarında yaşadığı olağanüstü dönem en çok bizim sektörümüze zarar vermiş, büyük bir kırılma yaşamış, sermaye gücümüz zayıflamıştır. Son iki yılda önemli bir toparlanma sürecine girdik. Ancak buna rağmen artık insanların seyahat planlarını kendileri yapmaya başlaması, internetteki booking (rezervasyon) sistemlerinin, sosyal medyanın ve e-Turizm sitelerinin, uçak bileti dahil her konuda uygun alternatifler sunması, acenteleri zorda bırakıyor. Thomas Cook olayı da bundan kaynaklandı” dedi.

Turizm acenteleri olmazsa; organize seyahatlerin de olamayacağını, büyük ve istikrarlı döviz girdilerinin sağlanamayacağını, kitle turizminin sekteye uğrayacağını vurgulayan Cüneyt Tansu Demir, şöyle devam etti: Aynı zamanda turizm çeşitliliği ve bütün bölgelerin potansiyelinin ortaya çıkması, değerlendirilmesi de mümkün olmaz. En önemli ve teknik konu da bu; sadece şehir otelleriyle ülkeler dolmuyor. Yaygın ve verimli bir turizm anlayışı, ancak acentelerin lokalde sunduğu programlarla mümkün. Şahsa ve şirketlere özel turizmden tutun da, din ve sağlık turizmi, etkinlik turları, büyük hacimli hareketler, aktif pazarlama, yeni destinasyon keşifleri ve yönlendirmeleri için, hâlen sektörün bel kemiği turizm acenteleridir. Şu anda turizm hareketinin 3’te 2’si hâlâ acenteler üzerinden yürüyor. Diğer seçenekler de olsun tabii ki, ancak acenteleri yok ve önemsiz saymak, ekonomik olarak felaket getirir. İşte bunları anlatmamız ve çözmemiz lazım.

SEKTÖRDE KDV ORANINI YÜZDE 8'E DÜŞÜRECEĞİZ

TÜRSAB Başkanı olması halinde, ajenteleri dönüştürecek önemli adımlar atacaklarını söyleyen Cüneyt Tansu Demir, bunları şöyle anlattı:

¥ Bütün acentelere 200 bini hibe ve 200 bini faizsiz, bir yıl sonra geri ödemeli olmak üzere, toplam 400 bin TL sektör kredisi çıkaracağız. Her acentemiz web sitesinin güncellenmesinde, e-Ticaret’e geçişte, yurt dışı fuar ve tanıtımlarında, araç filolarının yenilemesinde bunu kullanacak.

¥ Sektörde sıkıntılara yol açan yüzde 18 KDV oranının, yüzde 8’e indirilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunacağız.

¥ Acentelere ‘incoming’ (dışarıdan turist getirme) eğitimi verilecek. Muhtemel pazarlar için fuar ve tanıtım bütçeleri desteklenecek. ‘Incoming’ ile kazanç sağlayan illerimizin sayısını arttıracağız. Böylece devletten sağlanmış kredinin boşa gitmesi önlenecek.

¥ Bölgesel turizm ön planda tutulacak. Özellikle kalkınmaya öncelikli bölgelerde bulunan ve sadece geçimini uçak biletinden sağlayan acentelerimize yönelik, bölgelerinde uzman olabilecekleri tur, organizasyon ve etkinlikler hususunda, akademimiz kanalıyla eğitim ve destek verilecek. Böylece oralarda gençlerimize istihdam imkânı sağlanacak.

¥ İnternet fenomenleri davet edilerek, yine kalkınmaya öncelikli bölgelerimiz başta olmak üzere, ülkemizin tanıtımına ağırlık verilecek.

¥ TÜRSAB’ta gençlerin önü gerçekten açılacak. Üniversitelerinden derece ile mezun gençlere birliğimizin geleceği emanet edilecek. Böylece beyin göçü engellenmiş olacak.

¥ Ülkemizin turizm planlarının çıkarılması konusunda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile olmak üzere, ilgili sektör temsilcilerimizle ortak çalışmalar içerisinde bulunarak, sektörün geleceğini planlayacağız.