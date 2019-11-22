Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın rekortmenler listesinde öne çıkan isim, Koç ailesinden Suna Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymetler aracılılık faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 32 milyon 197 bin 788 liralık vergiyle altıncı sıradaki yerini korudu. Çiğdem Sabancı Bilen de menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetinden dolayı 11 milyon 262 bin liralık vergi ile 39’uncu sırada yer aldı. Bilen, geçen yıl 50’nci sıradaydı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de 41’nci sıraya 10,3 milyon liralık vergiyle yer aldı. Avukatlık yapan Fatoş Kılıç Bıçakçıoğlu’na hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri sonucunda 6,9 milyon lira vergi taahhuk ettirildi.

ENERJİYLE ZİRVEYİ ZORLUYORLAR

Rekortmenler listesindeki enerji şirketlerine 3,5 milyar lira vergi taahhuk etti. TPAO yaklaşık 1,3 milyar lirayla en fazla vergi ödeyen enerji şirketi oldu. 694.4 milyon liralık vergi ile Eti Maden 2’nci oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise 634.4 milyon lirayla üçüncü oldu. Listede en fazla vergi ödeyen özel şirketlerin başındaki Petrol Ofisi kurumlar vergisi rekortmenleri listesine 22’nci sıradan girdi. Ödediği vergi tutarı 218 milyon 97 bin 488 lira oldu.