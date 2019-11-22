Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyadan alıcıları Türk mutfak sektörü ile buluşturan Invitation Only etkinliği rekor bir katılımla İstanbul'da başladı. İki gün sürecek olan etkinlikte 50 farklı ülkeden 81 alıcı firma Türk mutfak sektörü ile buluşup birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

YENİ BİR PAZARA GİRMEKLE EŞDEĞER

Invitation Only etkinliği için düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dış ticaret fazlası veren Türkiye misyonu doğrultusunda hem daha fazla ihracat hem de daha nitelikli ihracat için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün genel ihracat başarısında önemli bir katkısının olduğunu söyleyen Gülle, geçtiğimiz yıl 2.5 milyar dolar olan sektör ihracatının yıl sonunda 3 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin plastik mutfak eşyalarında 160 ülkeye, elektrikli küçük mutfak ve ev aletlerinde 144 ülkeye, seramik mutfak ürünlerinde ise 103 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Gülle, "EVSİD üyeleri bu rakamlarda çok ciddi bir pay sahibi. Genç bir dernek olmasına rağmen EVSİD’in başarılı çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. B2B içeriği ile Invitation Only konsepti de büyük bir ilgi ile devam ediyor. Bu etkinliğin bana göre en güzel yönü, iş görüşmeleri için davet edilen firmaların büyük bir kısmının daha önce Türkiye’ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşması. Türk ürününü bilmeyen alıcılara tanıtım yapmak ve onlar ile ticaret ilişkisi kurmak yeni bir pazara girmek ile eş değer bir fırsat oluşturuyor." dedi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli ihracata tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ile erişebileceğini ifade eden Gülle, "Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en kapsamlı tasarım etkinliği olan, Design Week 2019’u 61 bin ziyaretçinin katılımı ile tamamladık. Design Week’in yıldızlarından birisi de mutfak eşyaları sektörü oldu. Tasarım harikası olan birçok ev eşyası, ziyaretçilerden kesinlikle tam not aldı. Bu anlamda sektörümüzün tasarım karnesinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ ALICILAR GELİYOR

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) Başkanı Burak Önder de Türk Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünün ihracatını yükseltmek amacıyla birçok yurtdışı fuara katıldıklarını, URGE ve Sektörel Heyetler gibi projelerle müşteri sayılarını artırmaya çalıştıklarını belirtti. EVSİD olarak bugüne değin 21 ülkede çok sayıda organizasyona imza attıklarını belirten Önder, şunları söyledi:

"Invitation Only İstanbul bizim ihracata yönelik 34'üncü organizasyonumuz ve bizim için çok önemli. Bundan 4 yıl önce farklı bir kurguya imza attık; EVSİD olarak hedef ülkelerimizi belirledik ve bu pazarlara giriş stratejisi oluşturduk. Ülkeleri belirlerken Türkiye’de düzenlenen fuarlara gelemeyen uzak ülkelere ve Avrupa'ya ağırlık verdik. Hedef pazarlarda bulunan potansiyel alıcıları belirledik ve ardından oluşturduğumuz komite yardımıyla filtre ettik. Nitelikli alıcıların İstanbul’a davet edilmeleri için hemen her ülkede yerel danışmanlık firmaları ile anlaştık ve bunun sonucu olarak da nokta atışı önemli alıcıları İstanbul’da ağırladık. Etkinliğe özel bir web sayfası oluşturarak alıcı firmaların görüşme yapmak istedikleri üreticileri seçmelerini kolaylaştırdık.

HEDEF 100’DEN FAZLA ALICIYI GETİRMEK

Invitation Only etkinliğini ilk düzenlediklerinde 21 ülkeden 36 alıcının geldiğini kaydeden Önder, bu sene 50 ülkeden 81 alıcı firmaya ulaştıklarını belirtti. Türk üretici firma sayısının da 4 yılda 38'den 57'ye ulaştığını ifade eden Önder, "Hedefimiz 2020 yılında formatımızı geliştirerek alıcı sayısını 100'ün üzerine çıkartmak" dedi.

Önder, katkılarından dolayı TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkürlerini de iletti.