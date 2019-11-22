Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), büyümesini yükselen kurumsal yönetim notu ile perçinledi. Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesine ait çalışmaları, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tamamlandı. 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,62 (96,19) olarak açıklandı. Akiş GYO'nun 2018 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,54 olarak açıklanmıştı.

“Ülkemiz ekonomisi için değer arttırmaya devam edeceğiz”

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada nitelikli ve yüksek kira getirili portföy yapısı ve kurumsallık anlayışı ile Türkiye'de bulunan diğer GYO'lar arasında farklı bir konuma sahip olduklarını söyledi. Durusoy, “Özellikle kurumsal yatırımcıların gözünde GYO denilince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılar açısından yatırım kriterleri arasında sayılan kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yükselmesi bizleri mutlu etti. Orta ve uzun vadede gelirlerimizin artması ve ülkemiz ekonomisi için yeni değerler oluşturması şirketimiz için öncelik olmaya devam edecek. Bu vesileyle başarımızda katkıları bulunan çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.