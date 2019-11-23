Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, önümüzdeki sene için konaklama fiyatlarında radikal bir değişiklik olmasını beklemediklerini belirterek “Önümüzdeki sene aynı oranda artışların olacağını zannetmiyorum. Dövizde stabilite var. Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yılki gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır. Hem ciroya hem konaklama vergisinin ne kadar etkisi varsa o kadar onların da yansıması olacaktır. Uzun dönem olarak bakıldığında Türkiye için en güvenilir pazarlardan birisi iç pazardır. Hep Rus pazarı, Ukrayna pazarı diyoruz ama en güvenilir pazar iç pazardır. Hiçbir siyasi hareketten, bölgede yaşanan sorunlardan iç pazar etkilenmiyor. Onun dışındaki bütün pazarlar kırılgan pazar” dedi. Bağlıkaya, yerli turistin turizm için önemli olduğunu vurgulayarak, yerli turizmin her geçen gün artacağına inandığını kaydetti.