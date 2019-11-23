Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünya dördüncü sanayi devrimi ile hızlı değişiyor. Yapay zekâ ile makineler akıllanıyor, üretim süreçleri yeniden şekilleniyor. Bu yeni çağın kodlarını doğru okuyanlar sadece geleceği yazmakla kalmıyor, yeni dünyanın da efendileri olacak. Bu anlamda kodlama eğitimleri kritik önem taşıyor. Daha küçük yaşlarda verilen eğitimler çocukların gelecek vizyonuna ışık tutarken, unicornlar için de bir kıvılcım olacak. “Yarını Kodlayanlar” projesi ile işe en baştan koyulan Vodafone ise bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdi. Vodafone şimdi bir adım daha ileri giderek 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde 81 ilde 100 bin öğrenciye kodlama ve yapay zekâ ve eğitimi vermeye hazırlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor. “Teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller” vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre bugün 3 çocuktan 2’si bizim bilmediğimiz mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçılığı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde kodlama yer alıyor. Bu kapsamda önümüzdeki bir yılda 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. 355 gönüllü eğitmenimizin yanı sıra bu yıl, devlet okullarındaki öğretmenlerimiz de eğitim verecek. Yeni dönemde, 40 öğretmene Scratch programlama eğitimi vererek onların kendi illerinde diğer öğretmenleri yetiştirmesini sağlayacağız. Bu öğretmenlerimiz, kendi illerindeki okullarda kodlama eğitimi verebilecek” dedi.

Vodafone, proje kapsamında ayrıca dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile iş birliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere yapay zekâ eğitimleri verecek. Eğitimler ocak ayında İstanbul, Ankara ve Trabzon’da başlayacak. Her bir genç, toplam 24 saatlik eğitim alacak. 2020 sonuna kadar üç ilde 1.000 gence ulaşılması hedefleniyor.

Yazılımcı olmak istiyorlar

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kodlama eğitiminin çocuklar üzerindeki etkisini düzenli olarak ölçümlediklerini belirterek “Yaptığımız araştırmalara göre kodlama mantığının gerçek hayat problemlerini çözerken kullanılabileceğini düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 53. Katılımcıların yüzde 76’sı, eğitimlerimizden memnun. Yüzde 72’si, aldıkları eğitimin bilgisayar kullanımına katkısı olduğunu düşünüyor. Yüzde 70’i, eğitimlerin yazılım geliştirme hakkındaki bilgilerine katkı sağladığını söylüyor. Yüzde 76’sı, ileride yazılım geliştirmeyi düşünüyor. Yüzde 82’si, aldıkları eğitimleri arkadaşlarına tavsiye edeceklerini belirtiyor. Aldığımız bu sonuçlar, bizi daha iyisini yapmak ve projemizi sürekli geliştirmek için motive ediyor” dedi.