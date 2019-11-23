Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019’un dokuz aylık sürecinde 117 petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açıldığını, toplam 250 bin metre sondaj yapıldığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 bütçesinin sunumunu yapan Fatih Dönmez; potansiyeli yüksek sahalarda arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak “2019 başında Trakya’da Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarımızda yapılan yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfi ile de, bu sahalarda yıllık 300 milyon metreküp, yani yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşacağız. Trakya’nın yanı sıra Güney Doğu Anadolu’da yapılan sondaj çalışmalarımıza hız vereceğiz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere de değinen Bakan Dönmez; sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile detaylı sismik aramalar yürüttüklerini hatırlatarak, şunları söyledi: Bugüne kadar Doğu Akdeniz’de 37 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplandı. Doğu Akdeniz’de iki derin deniz sondaj gemimiz çalışıyor. Fatih gemisi 30 Ekim 2018’de Akdeniz’de faaliyete başladı ve iki sondaj gerçekleştirdi. Şimdi KKTC açıklarında Magosa-1 kuyusunda çalışıyor. Mart ayında da aynı teknolojik özelliklere sahip ikinci sondaj gemisi Yavuz, ilk sondajını Karpaz bölgesinde tamamladı. Şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını sürdürüyor. Önceki operasyonlarda yabancı şirketlerden sağlanan servis hizmetlerinin önemli bir kısmını, yerli imkânlarla gerçekleştirdik. Millî gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde beş adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif strateji izleyeceğiz. Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Konuya yaklaşımımız, her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru hâline gelebilmesi yönündedir.

Avrupa’ya gaz 30 Kasım’da

TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları tamamlandı. Bakan Dönmez “30 Kasım’da gerçekleştirilecek törenle, Azerbaycan gazı Avrupalı tüketicilerle buluşacak. Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı Projesi, 2020’de ticari işletmeye alınacak. Yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazı Avrupa’ya gidecek” dedi.

Bor pazarına hâkim olduk

Eti Maden’in, dünya bor sektörünün lideri olarak 2005’te küresel talebin yüzde 36’sını karşıladığını belirten Bakan Dönmez şunları söyledi: Bugün ise yüzde 59’una hâkim konuma geldik. Buradaki değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz.

Yerli kaynakta rekor kırdık

2019 yılının 10 aylık döneminde 253 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini anlatan Bakan Dönmez “Bunun yüzde 17’si doğalgazdan, geri kalanı diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranı, bu yıl yüzde 64 ile rekor düzeyde gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Sinop NGS’de maliyet çok

2023’te Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) ilk üniteyi devreye almayı planladıklarını hatırlatan Bakan Dönmez “Sinop NGS’ye ilişkin Japon tarafınca yürütülen çalışmalar bitti. Sunulan rapor, gerek takvim gerek maliyet açısından uygun bulunmadı. Üçüncü santral için yer çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.