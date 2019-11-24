Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ

Aksaray ve Nevşehir’de incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki gazetecilere gündemi değerlendirdi. Kapadokya Alan Başkanlığı’nın bölge açısından önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Ersoy, böylece çeşitli bakanlıklar ve belediyelerin yetki çatışmalarının önüne geçileceğini ifade etti. Bakan Ersoy, şöyle devam etti: Önemli olan, Kapadokya’nın gelirlerini artırmak, turistlerin bölgedeki konaklama gün sayısını yükseltmek. Geçen seneye göre artış var. Kapadokya Alan Başkanlığı’nı daha hızlı çalıştırarak, tanıtımdaki payını artırarak inşallah turizm özlediği yere gelecektir diye düşünüyoruz. Alan Başkanlığının kurulma sebebi, yetki çatışmalarını ortadan kaldırmaktır. Burada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin yetki çatışması vardı. Bu sebeple kurullardan çıkacak kararların süresi çok uzuyordu. Sürenin uzamasıyla maalesef kaçağa teşvik etmiş oluyorsunuz. İnsanların bazen kararın çıkmasını 8 yıl bekledikleri oluyordu. Bekleme süresi de kaçak yapılaşmaya neden oluyordu.

Kapadokya Alan Başkanlığı’nın söz konusu süreleri çok kısalttığına değinen Ersoy “Dosya karar sürelerini de hızlandıracağız. Eskiden yıkım yetkisi sadece belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaydı. Şu anda Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni turizm vizyonunun ayrıntılarını paylaşan Bakan Ersoy “75 milyon turist ile 65 milyar dolar turizm hedefi uzak değil” diyerek, Doğuş Grubunun “Doğuştan iyi bir gelecek” vizyonuyla desteklediği tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’yi örnek gösterdi.

Kültür turizmine de ağırlık verileceğini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti: Göbeklitepe’de ziyaretçi sayısı 70 binlerden 350 bine çıktı. Anadolu’da bunun gibi çok sayıda eser var. Televizyon ve dijital medyanın yanı sıra o ülkelerin kanaat önderleri ve fenomen youtuberlarını Türkiye’ye getirip, buraları takipçilerine bu mekanları anlatmalarını sağlayacağız.

DEFİNE İZİNLERİNE DİPSİZ GÖL AYARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gümüşhane’de dipsiz gölün kurutulmasıyla gündeme gelen define arama konusunda yeni bir adım atılacağını söyledi. Define izni prosedürünün zorlaştırılacağını açıklayan Ersoy “1144 define izni vermişiz. Hiçbirinde define bulunamamış. Vermesen suç verince de bulamamışlar. Göl olayından sonra define prosedürü zorlaşıyor. İzin için ÇED raporu istenecek. En son sözü valiler söyleyecek” diye konuştu.

Bakan Ersoy, yüzde 2’lik konaklama vergisine ilişkin de “Turistin fazla olduğu tüm ülkelerde konaklama vergisi var. Turist, Yunanistan, Fransa, İspanya’ya gittiği zaman bu vergiyi ödüyor. Türkiye’de konaklayan turistin yüzde 85’i yabancı yüzde 15’i yerli. Dolayısıyla vergi yabancılardan alınacak. Vergi tur operatörlerinden değil, doğrudan otellerden tahsil edilecek” ifadelerini kullandı.