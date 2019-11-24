Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranlarının 175 baz puan aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, "Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, KOSGEB'in, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 10 bankayla protokol imzalayarak, KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldığını anımsattı.

Türk ekonomisindeki canlanmanın kredi faizlerindeki düşüşü de beraberinde getirdiğini ifade eden Uzkurt, KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir destek programı geliştiren KOSGEB'in, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını, 175 baz puan aşağı yönlü revize ettiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, "KOSGEB olarak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Stratejik ve öncelikli sektörlere destek

Uzkurt, kredi kullanan KOBİ'ler için avantajlı olan revizyonla artık işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kar payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı.

KOSGEB desteğiyle kurulan bir KOBİ'nin 50 bin liralık bir krediye hak kazandığında bunun 30 bin lirasının makine teçhizat kredisi, 20 bin lirasının da işletme kredisi olarak kullanabileceğini anlatan Uzkurt, "İşletme kredisinde vade en fazla 18 ay iken, makine teçhizat kredisinde 36 ay olacak. Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelerin 500 bin liraya kadar kullanacakları kredilerde karşılanan 12 puanlık faiz veya kar payının tamamını biz karşılayacağız. 12 aylık vadede faiz-kar payı yaklaşık 33 bin 100 lira olacak. 18 aylık vadede ise biz yaklaşık 49 bin lira faiz-kar payı ödeyeceğiz. İşletme de anapara hariç yaklaşık bin lira faiz veya kar payı ödeyecek." diye konuştu.

Uzkurt, KOBİ'lerin bankalarla yapılan protokol gereği kredi limitlerini 3 yıllık bir periyotta tek seferde veya parça parça kullanabileceklerini ifade ederek, KOBİ'lerin ise belirlenen vadelerde her ay ödeme yapabileceklerini söyledi.

KGF ve 10 bankayla protokol imzalandı

KOSGEB'in 50 bin liralık girişimcilik kredisinin, girişimcinin; kadın, genç, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda 70 bin lira olarak uygulandığının altını çizen Uzkurt, şunları kaydetti:

"Kamu kaynağının daha etkin, verimli kullanılması ve daha fazla katma değer üretilmesi ilkesinden hareketle, KOBİ'lerimizin düşük maliyetlerle finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla yıl boyu erişilebilen bir program olarak uygulamaya alınan KOBİ Finansman Destek Programı KOBİ'lerimize ve ekonomimize değer katması en büyük mutluluğumuz olacak. KOBİ'ler, KGF, Akbank, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Yapı Kredi Bankası'na başvuru yapabilecek."