Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Beştaş ORDU

Temizlik markası ABC, 2017 yılında başlattığı ‘Yerli Yerinde Projesi’ ile safran bitkisinin önemine dair çalışma yaptı ve Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde safranın daha çok değer kazanması ve bu değerden kadınların gelir elde etmesini amaçlayan ABC, bu sene de Ordu Perşembe’nin taflan bitkisine destek rararı aldı. Projeyle Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PEKÜKDER) ile iş birliği yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da desteklenen projeyle Perşembe’de taflan bitkisiyle oluşturulacak katma değer, kadın istihdamına da katkı sağlayacak. Projeyle 7 bin 500 metrekarelik arazinin büyük bölümünde taflan yetiştirilecek. Buradan toplanan taflanlar ABC yatırımıyla gerçekleştirilen Kurutma Tesisi’nde işlemden geçirilerek dayanıklı hâle getirilecek. Elli kadın çiftçinin ekonomik gelir elde edeceği proje ile 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak. Kadınların da aylık yaklaşık 1.000-2.000 lira arasında gelir elde etmesi bekleniyor.

TAFLANLI SABUNUN GELİRİ PROJEYE

ABC, proje kapsamında taflan içerikli sıvı el sabunu üretimine başladı. İlçede yaklaşık 400 ton meyve değerlendirilecek. 2021 hedefi 500, 2025 hedefi de 1.000 ton meyveyi değerlendirmek. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz “Ordu bundan böyle taflan ile anılacak” derken, ABC Pazarlama Müdiresi Deniz Özyer “Önce safranla başladık, şimdi sıra taflanda. Önümüzdeki yıl başka bölgede başka bir tıbbi aromatik bitki ile karşınızda olacağız. Hedefimiz yerinde üretimle kadın istihdamına katkı sağlayıp değerlerimizi öne çıkarmak” dedi.