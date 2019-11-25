Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan sonraki süreçte, bölgenin turizm gelirlerini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ersoy, şunları söyledi: “Bundan sonra Kapadokya’nın sadece sayıya değil, gelire odaklanması gerekiyor. Bu kapsamda belediyelerle bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Sadece yıkarak, yasaklar koyarak değil, bütüncül bir çevre düzenlemesi yapmak gerekiyor. Destek gerekiyorsa da biz Bakanlık olarak katkı sağlayacağız. Bizim hedefimiz Kapadokya’da kalan turistin konaklama süresini uzatmak. Sadece balona endeksli bir turizm olmaktan çıkarmak lazım. Sezonun yıla yayılması için neler yapılması gerektiğine bakacağız.” Kapadokya bölgesinin korunması amacıyla oluşturulan Kapadokya Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verdiklerini ifade eden Ersoy “Belediyeler bazen yıkım konusunda verdiğimiz yıkım talimatını uygulamıyor. Eğer belediye yıkım kararını uygulamazsa alan başkanlığı kendi imkânlarıyla yıkabilecek” dedi. Ersoy, yurt dışında yoğun şekilde tanıtım kampanyasına başladıklarını, 2020 itibarıyla Asya ülkelerinin öncelikli hedeflerimiz arasına girdiğini sözlerine ekledi.