Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Generali Sigorta, yeni ürünü 'Ekmek Teknem Sigortası'nı duyurdu. Şirket, KOBİ ve esnafların müşteriler, çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldıracak. Her KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan Ekmek Teknem; KOBİ'lerin ve esnafın kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son verecek. Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, sel, toprak kayması, enkaz kaldırma, hırsızlık, deprem, finansal kayıplar, 3'üncü şahıslara karşı sorumluluk, işveren sorumluluk ve birçok farklı riske karşı KOBİ ve esnafların yanında yer alacağı belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede; Türk sigortacılık sektöründe ilk özelliği taşıdığı belirtilen Ekmek Teknem Sigortası; yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 yardım hizmetleri ile genişletilmiş temel koruma paketi, işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorumluluk risklerini güvence altına alan işletme sorumluluk paketi, işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlayan işletme koruma paketi ve isteğe bağlı olarak sunulan diğer ek teminatlardan oluşuyor. Generali’nin yeni ürünü, yardım hizmetleri ile KOBİ ve esnaflar için zengin ve nitelikli geniş asistans hizmetleri de sağladığı kaydedildi.

Sektörel teminatlar

Ayrıca yeni ürün ile çiçekçi, eczane, elektronik cihaz satış yeri, giyim mağazası, kırtasiye, kuru temizleme, market ve büfe, noter, oto servisi, restoran ve kafeler, tekstil üretimi gibi birçok alanda hizmet sunan KOBİ ve esnaflara sektörleri için özelleştirilmiş teminatlar sağlayacağı bildirildi.