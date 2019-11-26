Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında toplam 1.213 kilometrelik ağda, günde 22 bin ila 25 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirten Bakan Turhan; Ankara-İstanbul hattında ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin dört saate düşeceğini bildirdi. YHT işletmeciliğiyle başlatılan kombine taşımacılık sayesinde 13 şehir ve Türkiye nüfusunun yüzde 42’sinin konforlu ve hızlı ulaşımdan faydalandığını söyleyen Bakan Turhan; hizmetlerin 19 YHT setiyle gerçekleştirildiğini, Siemens’e sipariş edilen 12 tren setinden de ilkinin teslimatının yapıldığını ve gelecek sene hizmet vermeye başlayacağını hatırlattı.