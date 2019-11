Türkiye Gazetesi

Üç peynirli Adana böreği yaparak sektöre giren ve rakiplerinden farklı olarak tereyağ yerine sade yağ, 8 kat yufka yerine 18 kat baklavalık hamuru kullanan ve inovatif yaklaşımı ile kıymalı, ıspanaklı böreğin yanısıra pastırmalı, çikolatalı böreklerle müşterilerin gönüllerini fetheden Chef Börek, 1,5 yılda sektörün en iddialı oyuncularından biri haline geldi.

“Böreğin Şefi” sloganı ile adım attığı börek dünyasına her geçen gün yeni tatlar kazandıran Chef Börek, 35 şubeye ulaşarak İstanbul’un hemen hemen her semtinde faaliyet göstermeye başladı. Önümüzdeki yıl İstanbul’daki büyümesinin yanısıra diğer illerde de şubeleşme atağına başlayacak olan Chef Börek, kalite odaklı konseptine farklı tatlar da eklemeye başladı.



Kahve de olacak, tatlı da

Faaliyete geçtikten kısa bir süre sonra Boşnak böreğini de müşterilerinin damak zevkine sunan Chef Börek, bu konuda da başarısını ispat edince, yeni yılda yeni konsepti ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bundan böyle Chef Börek mağazalarında Adana ve Boşnak böreklerinin yanında sandviç çeşitleri, hamurlu tatlılar ve çok özel kahveler de bulunacak. Müşteriler istekleri doğrultusunda hazırlanan sandviçlerin keyfini çıkartırken, kahve müdavimleri de artık Chef Börek’ten ayrılmayacak.

Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “Müşterilerimize hoşlanacakları yeni lezzetler sunmaya devam edeceğimizi söylemiştik ve bu sözümüzü tutuyoruz. Müşterilerimiz her zaman olduğu gibi kaliteli ve hijyenik gıdaya dair aradıkları her ürünü bizim şubelerimizden temin edebilecekler. Yeni konseptimizde müşterilerden gelen talep doğrultusunda özel olarak hazırladığımız sandviç satışlarına başladık.

Müşterilerimiz şubelerimize geldiğinde sıcak bir ortamın olması hoşlarına gidiyor ve daha fazla vakit geçirmek istiyorlardı. Bu süreçte ağızlarının tadının bozulmaması amacıyla konseptimize de uygun olarak müşterilerimiz için hamurlu tatlılar yaptık.

Ayrıca toplumumuzda kahveye olan düşkünlüğü çok yakından bildiğimiz için özel kahveler ürettik. Bu konuda dünya devleri ile yarışacak bir lezzet yakaladığımızı düşünüyorum. Kahvelerimiz de tıpkı böreklerimiz gibi çok çok özel olacak ve müşterilerimiz şubelerimizdeki rahatlığı bu özel kahvelerini yudumlarken deneyimleyebilecek” dedi.

Agresif bir plan üzerine kurdukları büyüme stratejilerinin aksamadan sürdüğünü dile getiren Kaya, “Bu yıl için hedefimiz 30 şubeydi ve biz 35 şubeye ulaşarak bu hedefimizin üstüne çıktık. Özsermayemiz çok daha hızlı büyümemize olanak sağlıyordu ancak kontrollü büyümenin büyüsüne inanıyoruz. İstanbul dışında İzmir, Ankara, Konya ve Bursa’da şubeleşme hedefimiz sürüyor. 2020 yılında Türkiye’nin belli başlı noktalarında birçok vatandaşımız Chef Börek ürünlerini tadıyor olacak” diye konuştu.