Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7. İİT Helal Expo’da bu yıl, ekonominin geleceğini oluşturan genç start-up’lara özel bir alan ayrılıyor. Helal piyasasını oluşturan, gıda, kozmetik, tekstil, turizm, finans gibi sektörlerin gelişimine katkıda bulunan 20’nin üzerinde yeni proje, yerli ve yabancı yatırımcılar ile bir araya gelecek ve sunum fırsatı bulacak.

Uluslararası Fikir Buluş Federasyonu Türkiye Temsilcisi olan TÜMMİAD ile ortak organize edilen alanda, helal kavramına gençlerin de duyarlılık oluşturması sağlanarak, dijitalleşmenin bir ürünü olan start-up kavramının helal ekosisteminde yer almasının önünün açılması amaçlanıyor.

Gençler bir fikirle tüm dünyayı güzelleştirecek

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilim dünyasındaki bilgi, birikim, tecrübe ve başarılarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, dünyaya daha fazla Türk kaşif kazandırmak ve buluşların insanlığa faydalı olması için gerekli desteği sağlamak amacı ile kurulan yapılanmamız, WIIPA Türkiye tek temsilcisidir. TÜMMİAD, uluslararası saygınlığını, Türk kaşiflerinin faydasına kullanmak, kaşiflerimizin gelişmesi ve uluslararası arenada başarılı olmalarını sağlamak gayesindedir.

Bilim, buluş ve inovasyon dünyasına hizmetler sunarak yapacağımız yatırım, destek ve danışmalıklar Türk kaşiflerimize ve Türkiye Cumhuriyetine değer ve katma değer katmaktır. 7. İİT Helal Expo içerisinde oluşturulan ‘1 İdea 1 World’ alanında projelerini tanıtacak start-up’lar 50’ yi geçkin ülkeden fuara gelecek yatırımcılar ile bir araya gelme fırsatı bulacak. Organizasyonun kurum nezdindeki desteği ve potansiyeli de göz ardı edilemeyecek bir avantaj sağlayacak” dedi.

7. İİT Helal Expo organizatörü Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete ise “2017 yılında OIC ‘in kuruluşlarından ICDT ve SMIIC işbirliği ile düzenlemeye başladığımız İİT Helal Expo her yıl daha da büyüyerek dünyanın en büyük helal fuarı olma yolunda emin adımlarla ilerledi.

Dünyada 4 trilyon Doları aşkın bir piyasayı şekillendiren helal sektörü ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Hali hazırda bu potansiyelin farkında olmayan birçok marka var. Amacımız firmalarımıza en uygun ortamı oluşturup ticaretlerine artı değer oluşturabilmek. Ticaret Bakanlığının da 7. İİT Helal Expo’yu yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar statüsünde, yüzde 50 teşvik kapsamında desteklemesi önemli bir artı değer oluşturuyor. ‘1 İdea 1 World’ start-up alanı, 7. İİT Helal Expo içerisinde ilk kez bu yıl oluşturuldu. Fuarımıza her yıl yeni konseptler ekleyerek tüm dünyada ilgileri üzerimize çekmeye devam edeceğiz’’ diye açıklamada bulundu.