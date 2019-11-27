Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe 80’i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkilileri, bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri katılacak. Başta gıda olmak üzere finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine ve moda gibi birçok sektörden 250’nin üzerinde uluslararası firmanın katılımı beklenen Helal Expo, dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyor.

‘HAK’ da katılacak

Helal ekonomisinin toplam büyüklüğü 4 trilyon doların üzerine çıktı. Bu mal ve hizmetlerin belgelendirilmesine ilişkin pazarın da 6 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu büyük pazar pek çok ülkenin ilgisini çekerken helal kalite altyapıları arasındaki farklılıklar, ticaretin önünde teknik engel olarak ortaya çıkıyor. Söz konusu problemlerin çözülerek küresel düzeyde ortak bir dil oluşturulabilmesi ve Türkiye’nin bu pazardan hak ettiği payı almasını amaçlayan Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu HAK da 28 Kasım-1 Aralık’taki 7’nci İİT Helal Expo 2019 fuarına katılmaya hazırlanıyor. Helal sertifika düzenleyen belgelendirme kuruluşlarına yetki verip denetlemek, onlara gerekli izinleri sağlayarak dünyada bilinirliği, güvenilirliği olan bir yapı kurma iddiasıyla yola çıkan ve yurt içi ile yurt dışından akreditasyon başvurularını almaya başlayan HAK, gelecek günlerde elektronik ortamda da başvuruları kabul edecek.