Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda “kriz var” diye algı oluşturmaya çalışanların iddiası bir defa daha iflas etti. Her yerde “efsane” indirimlerin yaşandığı bugünlerde, hem şirketler satış patlaması yaşayarak cirolarını artırıyor hem vatandaşlar ertelediği veya hedeflediği mal ve hizmetleri uygun fiyatlarla alma imkânı buluyor. İnternet sitelerinin kilitlendiği indirim günlerinde, ciroların, normal dönemlere göre en az iki kat arttığı belirtiliyor.

Bu arada genelde yurt dışında yaşanan uzun kuyruklara, Türkiye’de de rastlandı. “Efsane” indirim kampanyaları kapsamında, 64 GB’lık “iPhone 11” telefonu 5.999 TL’ye satışa sunan marketin kapılarında, gece saatlerinden itibaren kuyruğa girenler oldu. Vatandaşlar, sabah kepenklerin bile tam açılmasını beklemeden sürünerek mağazaya girip, az sayıda satışa sunulan ve normal fiyatı 7.299 TL’den başlayan telefondan kapmaya çalıştılar. Büyük market zincirinin özellikle Bağdat Caddesi, Kadıköy, Beşiktaş ve Tarabya bölgelerindeki şubelerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu bölgelerdeki şubelerin kapılarında kuyruğa girenler arasında, zaman zaman kavgalar da yaşandı.

Bu arada üst gelir grubunun yaşadığı söz konusu semtlerden, yakın geçmişte yapılan sosyal medya paylaşımlarında; “patates alamıyoruz”, “dolar patlayacak” gibi olumsuz mesajlar paylaşılıyordu.