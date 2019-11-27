Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın en temel ihtiyaçlarından olan konut ve otomobil sahibi olma hayali, gerileyen faiz oranlarıyla daha mümkün hâle gelirken; faize hassas ve banka kriterlerini yerine getiremeyenlerin başvurduğu “el birliği” sistemi de bir taraftan büyümeye devam ediyor. İşleyişi sebebiyle halk arasında ‘altın günü’ne benzetilen tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi, yılın dokuz ayında 110 bin 955 yeni müşteri kazandı. Sistem kapsamında 13 milyar 343 liralık sözleşmeye imza atıldı. Tasarruf Akademi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “İslami Finans Raporu”nda, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 17 şirketin ocak-eylül dönemi sonuçları yayımlandı. Buna göre şirketler, yılın dokuz ayında 13 milyar 343 milyon liralık sözleşme büyüklüğüne ulaştı. 4 milyar 98 milyon 330 lira değerinde konut ya da araç teslimatı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde 28 bin 618 kişi konut ve taşıt sahibi oldu. Ocak-eylül döneminde yeni müşterilerle imzalanan toplam sözleşme büyüklüğünün yüzde 70’ini konut, yüzde 30’unu araç finansmanı oluşturdu. Sadece bu yılın sözleşme büyüklüğü, 5 milyar 50 milyon liraya ulaştı. Müşterilerini, her ay noter huzurunda çekilen kura ile konut ya da taşıt sahibi yapan faizsiz ve tasarrufa dayalı sisteme, yılın dokuz ayında 110 bin 955 kişi katıldı.

DÜZENLEME YOLDA

Sektörde, devlet tarafından yapılacak bir düzenleme üzerinde de çalışılıyor. Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman; düzenlemelerin ardından sektördeki şirketlerin müşterilerine sundukları hizmetlerin standart hâle geleceğini söyleyerek “Devletin koyduğu nizami kurallara uyum, risk oranını azaltacaktır. Bütün bunların yanında, kişilerin tasarruf oranının artmasıyla, bu durum ekonomimize pozitif yansıyacaktır. Ayrıca şirketler, müşteri güvenliği açısından teknolojik eksiklerini tamamlayarak, hizmette kalitenin artması sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

ARTIK SEKTÖR HÂLİNE GELDİK

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman: Faizsiz finansman sistemi artık bir sektöre dönüştü. Banka ile çalışmak istemeyen, bankaların şartlarını taşımayan ancak bir konut ya da araç için ödeme potansiyeline sahip tüketiciler, talepleriyle bu alanın oluşmasında öncü oldular. Kasım 2018’de sektörde altı şirket vardı. Bugün 17 şirket faaliyet gösteriyor. Faiz yükünün olmaması ve çok alternatifli taksit seçenekleri ile, pek çok kişi hayallerine kavuşuyor.

KATILIM DAHA HIZLI ARTACAK

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün: 29 yıldır sektörde bulunuyoruz. 150 bin kişinin ev ve araba sahibi olmasını sağladık. Tasarrufa dayalı faizsiz sistem, yerli bir finansman modeli. Türk ekonomisinin krizlerden etkilenmeyecek, böyle sistemlere ihtiyacı var. Faiz yükü yok. Bu sebeple tüketiciler ucuza konut ya da taşıt sahibi olabiliyor. İnsanlar, sistemimizi tanıdı ve benimsedi. Gelecek yıllarda sözleşme büyüklüğünün daha da artacağını tahmin ediyorum.