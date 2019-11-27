Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da “Nevbahar Üsküdar” projesiyle konut sektörüne giren Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu “Ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Satış ofisimizde yoğunluk arttı. Projemiz lansmana çıkalı henüz iki ay oldu. Şu anki satışlar, önümüzdeki günler için ciddi moral veriyor. 2019 sonu hedefimiz, projemizin yüzde 40’ını satmak. İmkanlar el verdiğince, müşteri taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu da sektörde çok rastlanılan bir şey değil. Olabildiğince esnek davranmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Konutun hem ihtiyaç hem de iyi bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Kalyoncu “Fiyat artışı yavaş olduğu için, cazibe zirveye ulaşmış durumda. Yabancının artan ilgisi de aslında bununla alakalı. İnşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” dedi.