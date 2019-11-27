Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Ömer Şengüler'in “Marka Ol Emi” kitabının İstanbul'da bir AVM'de düzenlenen lansmanına katılan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk ihracatına yönelik İhlas Haber Ajansı'na (İHA) önemli açıklamalarda bulundu. Mücevher İhracatçıları Birliği olarak büyük bir projeye imza atmanın hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Kamar, Antalya'da 3-7 Ocak tarihleri arasında düzenleyecekleri tatil konseptli mücevher alım heyeti ile Rusya ve çevresindeki 16, Avrupa'dan ise 9 olmak üzere toplamda 25 ülkeden 200 büyük alıcıyı bir araya getireceklerinin müjdesini verdi. TİM Başkanı Gülle ise, 2019 yılında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını kaydetti.

Antalya'da düzenlenecek fuarın Türk ihracatına büyük katkıda bulunacağını vurgulayan Kamar, şu ifadelerde bulundu:

“Şu ana kadar 200 büyük alıcının rezervasyonunu aldık. Alım heyetleri ile B2B ilişkilerimizi tamamen tatil konseptinde yapmak istiyoruz. Turizmi işin içine sokarak, dünyanın en büyük alıcılarını ülkemize getireceğiz. Amacımız; yılbaşı satışlarını tamamlayan, 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yeni stok hazırlığında olan alıcılara, bu alanda dünyanın ilk fuarını organize etmektir. Böylelikle Ocak ayı sonunda gerçekleşecek olan Dünya Mücevher Fuar'ını bir adım öne geçeceğiz .”

60'a yakın Türk firması alıcılarla buluşacak

“Rus coğrafyası, noel ve yılbaşı tatilini birleştirip, Antalya'ya gelsin” diyerek alıcılara çağrıda bulunan Kamar,“ Hem talilerini yapmalarını hem de fuarımızda onlarla B2B ilişkilerimizi geliştirmeyi istiyoruz. Bu fuarla birlikte ‘peşin ödeme yapılan stok fuarı' olma adayı da olmak istiyoruz. Gelen alıcılar nakitle hazır stoklarını hemen alarak, Sevgililer Günü için ürünlerinin yetiştirebilecekler. Bunun yanı sıra fuarımız için gümrük ve taşıma firmalarını organize ediyoruz. Alıcılar geldiklerinde 60'a yakın Türk firmasıyla iletişime geçecek. Böylece biz de Rus coğrafyasında iyice yerimizi güçlendirmiş olacağız. Beklentimiz çok yüksek. Türk mücevher sektöründe ilk kez böyle bir fuar düzenleniyor. Organizasyonumuzun çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Arkasından Vicenza, Hong Kong ve İstanbul fuarlarıyla beraber Türkiye'nin mücevher satışına büyük katkı saylayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“İhracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık”

Geçen yılın ikinci döneminden itibaren ihracatta ciddi bir artış olduğunu ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Son iki ay hariç ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Her ay ihracat ailesine katılan bin 500, 2 bin civarındaki firmamızın katkılarıyla her ay ihracatçılarımızı artırıyoruz. Şu anda da geçen yılın üzerinde bir artış seyrediyor. Birkaç gün sonra da Kasım ayı ihracatını rekor olarak açıklamayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yılın ihracat lideri sektörleri savunma ve mücevher

İhracatta 2019 yılının lider sektörlerini de açıklayan Gülle, “ Bu yılki ihracat performansı içerisinde özellikle savunma ihracatımızda ciddi bir artış var. Bunun yanı sıra ciddi artış gösteren ikinci sektörümüz mücevher sektörüdür. Ayrıca kimya sektörü çok şey beklediğimiz bir sektör ve bu sene bu sektörde yüzde 20'nin üzerinde bir artış var. Bu üç sektörümüz genel olarak artışların üzerinde bir performans gösterdi. O açıdan savunma sanayisindeki bu gelişme ileri teknoloji ürün ihracatı için çok önemli bir yer tutuyor. Ürün katma değeri yüksek olan mücevher ihracatının da aynı şeklide artması çok önemli” ifadelerinde bulundu.

“Antalya fuarından ülke ihracatı olarak çok şek bekliyoruz”

Antalya'da gerçekleşecek olan fuarı da değerlendiren Gülle, “B2B yapılan işleri son derece başarılı buluyorum. Türkiye artık bu tarz organizasyonlardaki stratejisini geliştirdi. Daha önceki alım heyetleri bazındaki yapılan çalışmaların neticelerine baktığımızda çok başarılı olmadıklarını görüyoruz. O nedenle alıcıların davet edilerek yapılan B2B görüşmelerin son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün sektörlerde buna benzer organizasyonları destekliyoruz. O nedenle Mücevher İhracatçıları Birliğini bu organizasyon için kutluyoruz. Dünya mücevher ticareti içerisinde Türkiye 15 milyar dolarlık bir potansiyel içeriyor. Bu fuardan ülke ihracatı olarak çok şek bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.