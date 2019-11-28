Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenirken; bu projeler belediyelerin öncelikli projeleri arasında yer alacak. Akıllı Şehir Projesi’nin hayata geçirilmesi için AK Parti Genel Merkezinde de çalışmalar devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Akıllı Şehir Projesi’nin detaylarını anlattı. Özhaseki şunları söyledi: Konutlaşma ve mahalle kültürü içinde yer alması gereken bir takım teknolojiye uygun işler var. Somutlaştıracak olursak; yağmur yağıyor, su akıp gidiyor. Bu su bir yerde birikmeli. Önümüzdeki dönemlerde bu sular arıtmadan geçerek, yeşil alanların sulanması için kullanılacak. Hatta bir arıtmadan daha geçirilerek evlerde kullanır su hâline getirilecek. Diğer taraftan, güneş panelleri ile enerjisini kendi üreten konutlar yapacağız. Sıfır atık çalışmaları var, bunlar bizim bakanlığımız döneminde uygulanmaya başladı. Bu sistem evlerde ayrıştırmayla başlar. Organik atıklar, sitelerde veya belli bir nüfusu olan mahallelerde kurulacak makinelerle kompost hâle getirilecek.

EVLERDE FOTOSEL SİSTEMİ

Enerji tasarrufu diyoruz. Mesela evin ya da iş yerinin koridoruna gidiyorsunuz; ışık yanıyor, çıkıyorsunuz sönüyor. Bu şekildeki sinyal sistemleri akıllı şehir konsepti içinde değerlendirilebilecek.