Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen “VİZYONER Zirvesi” “Dijital Gelecek” temasıyla bu yıl üçüncü defa Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fiber yatırımların hızlanması gerektiğini belirterek 5G için tarih verdi. Erdoğan, ilk hükumeti kurduklarında ülkede olan toplam 3 bin geniş bant internet abonesinin bugün 75 milyona, mobil telefon abone sayısının 23 milyondan 82 milyona, fiber hat uzunluğunun 81 bin kilometreden 364 bin kilometreye ulaştığını söyledi. Ancak fiber hat konusunda yavaş gidildiğini ifade eden Erdoğan, firmaların fiber hat yatırımını hızlandırması gerektiğini vurgulayarak, aksi taktirde 5G teknolojisinin etkin bir şekilde kullanılamayacağını dile getirdi. Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranların karşılarında bizzat kendisini bulacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: Ülkemizdeki elektronik devlet veya dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk. Türksat 4A’yı 2014’te, Türksat 4B’yi 2015’te uzaya göndermiştik. İnşallah Türksat 5A’yı önümüzdeki yıl, Türksat 5B’yi 2021’de uzaya yolcu ediyoruz. Asıl önemlisi 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı devreye almış olacağız. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmak.” MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da bugünün dünyasına damgasını vuran kavramların “yapay zeka ve akıllı sistemler” olduğunu, yepyeni bir “büyük sınır çizgisi” ile karşı karşıya olduklarını anlattı. Kaan, “Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor. Geç kalan oyunun dışında kalır” dedi.

PLANIMIZ SİLİKON VADİSİ İLE KAPALIÇARŞI'YI BİRLEŞTİRMEK

e-Ticaret sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulanan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şunları kaydetti: Hedefimiz, İstanbul’dan dünyaya hitap eden bir teknoloji firması çıkarabilmek. İlk hedefimiz, Hindistan’ın batısından Almanya’nın doğusuna kadarki coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak. Şirket içindeki planımızı Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı’yı birleştirmek olarak adlandırıyoruz.

10 YIL ÖNCE TÜRKİYE'NİN BU SEVİYEYE GELECEĞİNE KİMSE İNANMAZDI

Zirvede konuşan Geopolitical Futures Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman, Türkiye hakkında 10 yıl önce dile getirdiği öngörülerin bir bir gerçekleştiğini belirterek, “10 yıl önce Türkiye’nin büyük bir güç olarak ortaya çıkacağını yazmıştım. Bundan 10 yıl önce ‘Türkiye, ABD ve Rusya ile aynı masada oturacak ve eşit söz hakkına sahip olacak’ denilse buna katılmazdık. Türkiye o zamanlar önemli bir güce sahip değildi. Kendine güvein yoktu. Bugün farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendine olan öz güvenini inşa etmeyi çalışıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin şu anda yaşadığı problemleri bir zamanlar Amerika’nın yaşadığı problemlere benzeten Friedman, “Eğer Türkiye dijital bir güç olmak istiyorsa aynı zamanda politik ve askeri bir güç olmak zorunda. Bunlar olmadan güven ve emniyet olamaz. Birçok teknoloji, savunma teknolojilerinden doğdu. Kameralar uydular için geliştirildi. GPS özelliği Amerikan hava kuvvetleri tarafından yollarını bulmak için geliştirildi. Teknolojik gelişmeler askeri sistemlerden ilham alınarak yapılıyor” dedi.