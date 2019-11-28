Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Hazine, nitelikli büyüme ve istihdam için kesinin ağzını açtı. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılmak üzere 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülürken, önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde Girişim Sermayesi Fonlarına 2 milyar lira tutarında kaynak aktarılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın çeşitli uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Albayrak, önümüzdeki dönemde mali disipline kararlılıkla devam edileceğini, kamu yatırım, harcama ve teşviklerinin etkinliğinin artırılacağını, verimsiz harcamaların kısılarak oluşturulacak mali kaynağın başta eğitim, sağlık ve katma değeri yüksek üretim olmak üzere sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak alanlarda kullanılacağını belirtti. Albayrak, şunları söyledi: ‘’Çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırılmıştı, oluşan gelir kayıplarının karşılanması amacıyla 2019 yılında ayrılan bütçe 3,4 milyar TL’dir. Bu amaçla 2020 yılı bütçesinde 4,2 milyar TL ödenek öngörülmektedir. Halk Bankasınca esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredi bakiyesi 2002 yılında 150 milyon TL iken, 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı ise 64 binden 560 bine ulaşmıştır. 2019 yılında 1,9 milyar TL kaynak tahsis edilmiş olup, 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar TL ödenek öngörülmektedir. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm firmalarımızın finansmana erişimlerinde çok önemli bir rol oynayan Hazine Destekli Kredi Garanti Uygulaması kapsamında kefalet hacmi bu yılın Kasım itibarıyla yaklaşık olarak 320 milyar TL’ye, kredi hacmi ise 367 milyar TL’ye ulamış olup, 295 bin işletmemiz sistemden faydalanmıştır. Kullandırılan kefaletin yüzde 76’sı KOBİ’lere, yüzde 24’ü ise KOBİ dışı işletmelere sağlanmıştır.’’ Albayrak ayrıca finansmana erişimde sıkıntı yasayan çekirdek, başlangıç ve erken aşama şirketler için yeni finansal araçlar sunduklarını vurgulayarak, “Girişim Sermayesi Fonlarına Doğrudan Kaynak Aktarımı kapsamında önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde Girişim Sermayesi Fonlarına 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

HALLERE ELEKTRONİK TAKİP

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan sebze ve meyve fiyatları konusunda önemli bir açıklama geldi. Bakan Albayrak “Hal kayıt sistemini de e-belge uygulamalarımıza entegre ediyoruz. Böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonları anlık olarak izleyebileceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla sebze ve meyve hallerindeki yaklaşık 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccar, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabilecek ve sistem üzerinden işlemler daha etkin bir şekilde izlenebilecektir” dedi.

BAKAN ALBAYRAK:

Enflasyon tek haneye inecek

Enflasyon kalıcı olarak tek haneli seviyelere inecek. Bu çerçevede, YEP’te enf-lasyonun 2020’de yüzde 8,5’e, 2021’de yüzde 6’ya, 2022’de ise yüzde 4,9’a düşmesi bekleniyor.

110 milyon konut hesabında

Konut hesabı sistemi kapsamında gerekli olan en az 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvuruları başladı ve yıl sonuna kadar devlet katkısı ödemelerine başlamayı planlıyoruz. Sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon TL’lik birikmiş tasarruf bulunmaktadır.

BES katılımcısı 6,8 milyon

Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye ulaştı. Devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar liraya, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar liraya yükseldi. Otomatik katılım sisteminde çalışan sayısı 5,4 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 7,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Devlet katkısı için 2020 yılında bütçeden 5,1 milyar TL kaynak aktarılması öngörülüyor.

e-Fatura ile 2,5 milyar tasarruf

∂ e-Dekont uygulaması ile bankaların kağıt dekont kullanımını azaltacağız. Sadece dekont belgesinin kağıt yerine elektronik ortamda düzenlenmesinden dolayı bankaların yıllık 100 milyon lira civarında tasarruf edebileceğini değerlendiriyoruz. E-Fatura ve e-Arsiv Fatura uygulamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar liralık tasarruf sağlanmıştır. E-Tebligat Sistemiyle yaklaşık 645 milyon lira tasarruf sağladık.