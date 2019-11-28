Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Hükûmet, sanayide lokomotif görevi üstlenen savunma sektöründe rekabet gücünün artırılması için önemli yatırımlar gerçekleştirecek. Bu kapsamda Türk savunma sanayiinde elde edilen kabiliyetlerin yazılımdan petrokimyaya, denizcilikten haberleşmeye sivil alanlara transfer edilmesi amacıyla izlenecek yol haritası belirlendi. Buna göre; savunma elektroniği alanında elde edilen yeni teknolojiler mercek altına alınarak bu teknolojilerin sivil sektörlerdeki kullanım alanları tespit edilecek. Hâlihazırda devam eden uygulamalar kapsamında teknoloji transferi içeren ve kapasite şartlarına uygun olan yatırımlara destek verilecek. Yatırım teşviklerinde öncelikli olan makine sektörü de savunma sanayinde elde edilen kabiliyetlerin etkisiyle üst lige tırmanacak. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İhtisas Elektronik ve Haberleşme Teknoloji Geliştirme Bölgelerine dönüştürülecek. Elektronik ve haberleşme alanlarında teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması teşvik edilecek. Bu bölgelerde, firmalar ve onları destekleyici kurumların bir araya geldiği bir çalışma modeli kurgulanmasını içeren küme geliştirme destekleri sağlanacak. Oluşturulan elektronik ve haberleşme alanlarında teknoloji geliştirme bölgelerinde ortak kullanıma uygun elektronik test ve analiz laboratuvarları oluşturulacak.