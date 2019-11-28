Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan VUK Genel Tebliği’ne göre, yıllık ciro farkı gözetmeksizin, halihazırda e-fatura uygulamasını kullanan tüm işletmelere, 1 Ocak 2020 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

Kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de e-fatura kullanan şirketlerin yalnızca yüzde 38’i e-arşiv kullanırken bu düzenlemeyle birlikte, e-fatura ve e-arşiv kullanıcı sayısı eşitlenerek e-dönüşüm uygulamalarında önemli bir etap geride bırakılacak. Düzenleme ayrıca e-irsaliye zorunluluğunu da beraberinde getirirken 64 bin mükellef kağıt irsaliye kesmeyi bırakacak ve e-irsaliye uygulamasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı mal hareketlerini de takip edebilecek.

Son 7 yılda 19 milyar fatura dijitalleşti

E-dönüşüm ürünleri işletmeler için operasyonel kolaylık sağlamasının yanı sıra kağıt tasarrufuyla dikkat çekiyor. 2017 ve 2018 yıllarında 360 milyon e-fatura, 2 milyar 485 milyon e-arşiv fatura (satıcı nüshası) düzenlendi. Alıcı nüshalarıyla birlikte son iki yılda 4 milyar 945 milyon adet elektronik faturanın düzenlendiği ve alındığı belirlendi. E-fatura uygulamasının başlatıldığı 2011 yılından bu yana ise elektronik fatura sayısı 19 milyara ulaştı. Alıcılara giden faturaların yüzde 70’inin elektronik fatura olduğunu söyleyen Univera Müşteri İlişkileri Yöneticisi Murat Altındişli, "E-arşiv fatura, kağıt tüketiminin azaltılmasında büyük bir rol oynuyor. Özellikle perakende satışlarda son tüketiciye kağıt fatura yerine e-posta ile fatura gönderilmesi büyük fayda sağlayacak. E-arşiv fatura zorunluluğunun genişlemesiyle şu anki mükellef sayısı yaklaşık 6 kat artacak ve dolayısıyla 6 kat daha fazla tasarruf elde edilecek" dedi.

1 milyar sayfa elektroniğe taşındı

İşletmelerin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere, tutması zorunlu olan defterler, e-defter uygulamasıyla birlikte fiziksel olarak değil, elektronik ortamda hazırlanıp bildiriliyor. E-defter uygulamalarıyla birlikte şu ana kadar 1 milyar sayfa defterin elektronik ortama taşındığını belirten Altındişli, "2012’de 28 olan e-defter kullacısı bugün 85 bine ulaştı. Yevmiye defterleri ve kebir defterlerinin elektronik ortama taşınmasıyla 58 bin 883 ağaç kesilmekten kurtuldu" ifadelerini kullandı.

"E-dönüşüm, KOBİ’ler için hız ve maliyet avantajı sağlıyor"

Dijital ortama aktarılan fatura, defter, arşiv ve irsaliye süreçlerinin özellikle KOBİ’ler için büyük fayda sağladığını belirten Murat Altındişli, "Univera olarak KOBİ’ler özelinde geliştirdiğimiz ürünlerle e-dönüşüm çözümlerini birleştirerek fayda sağlamayı amaçlıyoruz. E-fatura, e-irsaliye, e-defter ve e-arşiv gibi e-dönüşüm süreçlerin yönetilmesini sağlayan Uni-Dox’ta, yıl sonuna kadar sunduğumuz fırsatlarla KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine destek oluyoruz” dedi.