Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Ülkenin en stratejik mega projesi olan Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Turhan, şöyle devam etti: İstanbul Boğazı’nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. İstanbul Boğazı’nın tarihî dokusunun yanında, seyir, can, mal ve çevre emniyeti için planladığımız Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız. Kamu özel iş birliği projesi olan Avrasya Tüneli’nin, Marmaray’dan sonra İstanbul Boğazı’na deniz altında yapılan ikinci geçiş olduğunu ifade eden Bakan Turhan, tünelle Kazlıçeşme-Göztepe arası seyahat süresinin 100 dakikadan 15 dakikaya indiğini hatırlattı.

AVRASYA’DAN 48 MİLYON GEÇİŞ

Turhan “Açıldığı günden bugüne 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli, bugüne kadar Türkiye’ye 2,5 milyar lira katkı sağladı” değerlendirmesinde bulundu.