Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

ESKİŞEHİR

Sanayi ve plansız yapılaşma ile birlikte artan çevre felaketleri dünyamızı yavaş yavaş yok ediyor. Öyle ki tüm savaşlar ve şiddetten daha fazla insan çevre kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Arçelik geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’nin gururu oldu. “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile hareket eden Arçelik, geri dönüşüm çalışmalarıyla bugüne kadar 164 milyon TL’lik tasarruf sağladı. Eskişehir ve Bolu’da iki tane elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesisine sahip olan marka, yaptığı çalışmalarla sürdürülebilirlik alanında “Şampiyonlar Ligi”ne girmeyi başardı.

Arçelik AŞ Genel Müdürü Can Dinçer, uyguladıkları çevre enerji projeleri sayesinde 1 milyon 350 bin metreküplük suyu geri dönüştürerek yeniden kullanıma aldıklarını, enerji projeleriyle de 851 bin GJ enerji tasarrufu sağlandığını, sera gazı emisyonlarının da 2010 yılındaki değerlere göre yüzde 50 azaldığını söyledi. Ürünleri doğaya geri kazandırmayı amaçladıklarını belirten Dinçer “Bolu’da buzdolabı hariç diğer bütün beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerini geri dönüştürürken, Eskişehir’deki tesis eski buzdolaplarında bulunan ozon tabakasına zararlı CFC’li gazları da kapalı kırma sistemi ile toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüşüm tesisi. Geri dönüşüm tesislerimizle ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Can Dinçer, geri dönüştürülen elektronik eşyalardan elde edilen plastik, demir, bakır ve alüminyum gibi malzemeleri ekonomiye geri kazandırdıklarını kaydederek şunları söyledi: Eski teknoloji ürünlerin şebekeden çektiği yüksek elektrik tüketiminin önlenmesiyle 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar yani yaklaşık 164 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Bugüne kadar geri dönüştürülen atık ürünlerle 134 bin ton karbondioksit salımı da azaltıldı. Ayrıca eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 5,2 milyon ton su tasarrufu yaptık. Bu miktar yaklaşık 6,4 milyon hanenin günlük su tüketimine eş değer.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla sürdürülebilir bir çevre için katkı sağlayan Arçelik bunun karşılığına da almış. Dinçer, kurumsal sürdürülebilirlikte dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirildiği Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) sektör lideri seçildiklerini belirterek, “DJSI’de ilk defa sektör lideri olduk. Daha önce İsveç gibi gelişmiş ülkeler oluyordu. Gelişmekte olan bir ülkenin bu listede birinci olması onları çok şaşırttı. Çünkü Şampiyonlar Ligi kupasını aldık” diye konuştu. Arçelik işletmelerinde sıfır atık uygulamalarını hayata geçirdiklerini de kaydeden Dinçer, 2025 yılında ‘karbon nötr şirket’ olmayı hedeflediklerini söyledi.

EVDEN ÜCRETSİZ ALIYOR

Dinçer, 2018 yılında da ‘Büyük Yenileme Hareketi’ni başlattıklarını belirterek “Markası ne olursa olsun eski beyaz eşya ve televizyonları evlerden ücretsiz olarak topladık. Gerektiğinde evlere vinç bile gönderdik. Bu şekilde 1,2 milyon cihaza ulaştık. Geçen yıl 310 bin adet ürünü geri dönüştürdük. Bu uygulamayı belli dönemlerde yapıyoruz. Şu anda küçük ev aletleriyle ilgili kampanyamız devam ediyor” diye konuştu.

DÖNÜŞEN ÜRÜNDEN SÜPÜRGE VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ YAPTI

Geri dönüşümden elde edilen malzemelerden oluşan bir sanat sergisi açtıklarını belirten Can Dinçer şu bilgileri verdi: Dönüşümden elde ettiğimiz malzeme ile elektrikli süpürge yaptık. 60 tane pet şişeyle yıkayıcı kurutucu kazanı Pet Tub’ı ürettik. Atık balık ağları gibi plastik atıklarının da içinde olduğu, poliamit bazlı atıkları geri dö-nüştürerek plastik malzemeler üretiyoruz. Biyobuzdolabı projesinde petrol kaynaklı plastiklere alternatif oluşturarak mısır nişastası gibi doğal kaynaklardan üretilen plastikler kullandık. Buzdolabı başına karbondioksit salımı 18 kilo azaltılıyor. Okyanuslara ve denizlere karışan mikrofiberlerin yüzde 90 oranında filtrelenmesini sağlayan dünyanın ilk sentetik mikrofiber filtrasyon sistemli çamaşır makinesini tasarladık.