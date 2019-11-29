Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan “İstanbul Finans Merkezi Projesi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için Türkiye’nin en önemli girişimlerinden biri. İnşaatını 2022’de tamamlamayı planlıyoruz. Proje ile İstanbul, küresel finansal ekosistem içinde bir cazibe merkezi hâline gelecek. Bu anlaşmanın, Katar ve Türkiye arasında yakın iş birliğini finansal alanda da artıracağına ve faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum” dedi. Katar Finans Merkezi CEO Yusuf Muhammed Al-Jaida da “Bu anlaşma Katar ve Türkiye arasında karşılıklı yatırımlar için yeni fırsatlara ve doğrudan yabancı yatırımlara daha fazla kapı açacaktır” diye konuştu.