Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Taksim’de açılan otelin işletmesini Accor Grubu yürütecek. İstanbul’da yeni turizm yatırımı yapmayı düşündüklerini ifade eden Tuna Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna; Accor Grubu’yla 20 yıllık anlaşma yaptıklarını ifade etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna da, inşaat ve mobilya sektöründeki tecrübelerini turizme aktardıklarını, oteldeki mobilyaların üretimini kendi tesislerinde yaptıklarını kaydetti. Otel Müdürü Soner Metin ise 34’ü süit olmak üzere 203 odalarının bulunduğunu, fiyatların 130 avrodan başladığını, özellikle Avrupalı müşteriyi hedeflediklerini aktardı.