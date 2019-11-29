Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilişim sektörünün en prestijli etkinlikleri arasında yer alan ve bu sene 12'nci düzenlenecek olan Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ) için geri sayım başladı. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka kampüsünde düzenlenecek etkinlikte yarının dünyası, yapay zeka, geleceğin teknolojileri, yeni nesil pazarlama, dijital mobil dünya, bilişim sektörünün dünya ekonomisindeki yeri, teknoloji ve yönetim, gibi birçok konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz sene yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ve 20 bin kişinin internet üzerinden takip ettiği zirve bu sene 2 günde 3 bin 500 kişiyi ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında Türkiye’de ve dünyada teknolojinin odağındaki konular, sektörün önde gelen isimleri ve profesyoneller tarafından ele alınacak. Oturumlar, Bilişim Teknolojileri Alanı (BT Alanı), İnteraktif Bölüm (Speed Networking - Coffee Time), Dijifikir, e-iş fikir yarışması ve Sosyal Medya Ödülleri başlıklı 5 bölümden oluşan zirveye akademik ve profesyonel dünyadan geniş katılım bekleniyor.

Teknolojinin sanattan iş dünyasına pek çok alandaki kullanımı irdelenecek

Zirvede aralarında FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Uz. Dr. Kerem Dündar, Ünlü DJ ve Youtuber Doğuş Çabakçor, KALT ekibinden Ozan Akyol ve Erman Çağlar, Mercedes-Benz Finansal İşlemler CIO’su Suat Saygın Tütüncü, P&G Türkiye, Kafkaslar & Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi & Tedarik Zinciri Direktörü Erk Ulugun, Ezel, Medcezir, Paramparça gibi dizilerde oynamış ünlü oyuncu Barış Falay gibi çok sayıda yetkin konuşmacı yer alacak.

Genç girişimcilerin hayallerine destek oluyor

Geçtiğimiz yıllar aralarında Microsoft, Vodafone, Mercedes gibi 90'a yakın firmanın yer aldığı 'BT Alanı' bu sene de şirketlerin katılımcılarla birebir iletişim kurabildiği, ürün ve hizmetleri hakkında tanıtım olanağı veren fuaye alanı olarak konumlanacak. 'İnteraktif Bölüm'de, gerçekleştirilen Speed-Networking ve Coffee Time tarzı aktivitelerle de katılımcıların birbirleri ile etkileşim kurmaları sağlanacak ve Dijifikir e-iş fikir yarışması ile de genç girişimcilerin hayallerinin gerçek olmasına imkan verilecek. Türkiye'de ilk olarak BTZ 2010 kapsamında düzenlenen İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri'nde ise sosyal medyayı en iyi kullanan kişi ve kurumlar halk oylaması sonucunda belirlenerek ödüllendirilecek.