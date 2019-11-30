Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7610 liradan alınan dolar 5,7630 liradan, 6,3450 liradan alınan euro ise 6,3470 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7680 liradan, euro ise 6,3540 liradan satılmıştı.