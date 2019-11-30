Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7610 liradan alınan dolar 5,7630 liradan, 6,3450 liradan alınan euro ise 6,3470 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7680 liradan, euro ise 6,3540 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum! (30 Kasım 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
30.11.2019 - 08:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 08:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum! Serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, euro ise 6,3470 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
665777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/665777.aspx
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