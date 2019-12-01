Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüklük ve hizmet açısından Avrupa’da bir benzeri olmayan merkezde günlük rutin bakımların yanı sıra herhangi bir sorun veya ağır bakımlar da yapılabiliyor. Seferden dönerken trende oluşan aksaklıkları bir ekranda görebilen makinistler, bu aksaklıkları bakım merkezine doğru seyir hâlindeyken anında merkezde bulunan teknisyen veya mühendislere aktarabiliyor. Tesiste Avrupa Standartlarında bakım hizmeti verdiklerini aktaran Yüksek Hızlı Tren Bakım - Onarım Atölyesi Bakım Müdürü Bahadır Leventoğlu, “2017 yılında faaliyete geçen merkez 300 bin metrekare alan üzerine kurulu. Tesisimizde 40 tanesi mühendis olmak üzere 350’den fazla teknik personel her gün 6 setimize bakım hizmeti veriyor. Tesisimize gelmeyen trenlerimiz Konya, Eskişehir veya İstanbul’da kalırsa orada bulunan teknik personelimiz bakım, onarım, ikmal ve temizlik işlemini yaparak servise hazırlıyor” dedi.

Trenlerin günlük çalışma programlarının bir plan dâhilinde yapıldığını belirten Leventoğlu, bir gün sonra gelecek YHT’nin bir gün önceden belirlendiğini vurgulayarak “Eğer gün içerisinde rutin dışı bir durum gelişmezse, plan dâhilinde setlerimiz 3 veya 4 gün arayla atölyemize gelir. Yolculuk esnasında herhangi bir arıza veya olumsuzluk oluşursa gerekirse yolculu trenini çekip atölyemize getiririz” diye konuştu.