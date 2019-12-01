Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır mücadele edilen ama bir türlü aşılamayan “iş beğenmeme” problemi sebebiyle, işsiz sayısı yüksek seviyelerde seyrediyor. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya; Türkiye’nin, istihdam ve iş gücü piyasasıyla ilgili problemlerini aktif şekilde yönetebildiğini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen Giresun şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Cafer Uzunkaya “2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişiyi işe yerleştirdik. Bu sayının 2019 yılı itibarıyla 1 milyon 370 binlere geldi” dedi. Türkiye’nin en büyük meselelerinden bir tanesinin de “iş beğenmeme” olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, şunları söyledi: İnsanlar masabaşı iş istiyor. Ben üç yıldır masamda misafirlerimi karşılamak dışında, bir gün oturmadım. Masaları cazip hâlden kaldıralım. Nedir bu masa? Herkes oturmak istiyor! Ben diyorum ki, bu ülkede de dünyada da uyumak isteyenlere iş yok. Ama masayı yapmak isteyenlere, pazarlamak isteyenlere, üretim yapmak isteyenlere iş çok. Diyorlar ki, 2 bin liraya nasıl çalışacaksın? İşverenimiz de sizin yeterli bilgilere sahip olmadığınızdan dolayı, 2 bin lirayı da hak etmediğinizi düşünüyor! O zaman siz ne alacağınızın hesabını yapmak yerine, ne katacağınızın hesabını yapmak durumundasınız.