Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağustos ayından itibaren konut kredilerinde yaşanan indirimlerin etkisi ve artan ipotekli satışlar sonrası gayrimenkul sektöründe fiyatlar tekrar yükselişe geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yapı ruhsatı sayısı geçen yıla göre yüzde 60, satışlarda ise yüzde 15’e yakın bir gerileme söz konusu olmuştu. Arz tarafındaki düşüş sonrası satışlar ise inşa edilmiş stoklardan yapıldı. Şimdi ise bu stoklar tükendi. Son dönemde doların sabit seyri, enflasyonda yaşanan gerime ve gelen faiz indirimleri ile gayrimenkul sektöründe ciddi bir talep artışı yaşanıyor. Bu da birçok bölgede kiralık ve satılık fiyatlarına artış olarak yansımaya başladı” dedi.

“Kiralarda da artışlar yaşanıyor”

Özelmacıklı “İstanbul’da yaşanan deprem sonrası özellikle yeni konutların kiralık olarak hızlı bir şekilde tüketilmesi sonrasında kiralık dairelerde de fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Örneğin son üç ayda Halkalı'da metrekare kira ortalaması 17-TL'den 20-TL'ye, Beylikdüzü'nde 11-TL'den 13-TL'ye yükseldi. Örneğin Kadıköy'de satılık konutlarda fiyat ortalaması 7.000-TL iken, son üç ayda bu ortalama yüzde 5 artışla 7.500-TL'ye, kiralık konut ortalaması ise aynı sürede 21-TL'den son 24-TL'ye yükseldi” diye konuştu.

“72 ilde yabancı yatırımı var”

2019 yılı ilk on ayında 36 bin 197 adet konutun yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara satışta yüzde 30’dan fazla bir büyüme yaşanıyor. Özellikle son dönemde Çin’li yatırım gruplarının toplu alımları da fiyatları yükseltmeye devam ediyor. TKGM verilerine göre 2010 yılında tüm Türkiye’de sadece 41 ilde taşınmaz edinen yabancıların, 2019 yılı itibariyle 72 ilde yatırım yapmış olduğu görülüyor. Hatta 2018 yılında dünyadaki 124 farklı ülke vatandaşı ülkemize yatırım yaptı” şeklinde konuştu.