Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımda ihracat, 16 milyar 214 milyon dolar olurken, yılın 11 ayında ise ihracat yüzde 1,77 artış ile 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı. Kasımda otomotiv endüstrisi 2,6 milyar, kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü 1,8 milyar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat artışı yüzde 447 ile gemi ve yat sektöründe oldu. Bakan Pekcan, üçüncü çeyrek büyüme rakamını anımsatarak, yüzde 0,9’la artık pozitife geçildiğini, yılsonunda çok daha iyi rakamlar görüleceğini dile getirdi. Bu rakamların geleceğe daha umutla bakılmasına sebep olduğunu belirten Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin “Bu rakam 11 ayda yakaladığımız dördüncü en yüksek aylık ihracat rakamı. Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşmıştır. Kasım ayında ithalatımız yüzde 11,44 artışla 18 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen senenin ilk 11 ayına göre ithalatımız yüzde 11,29 azalarak 190 milyar 229 milyon dolar oldu” dedi. 11 aylık dış ticaret açığı ise, yüzde 51,8 düşerek 52,2 milyar dolardan 25,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Kasım ayında ihracat ailesine 1.545 firmanın katıldığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle de “Hükûmetimiz tarafından ihracata ve ihracatçıya sağlanan kolaylıklar, ülkemize her zaman misliyle geri dönüyor. 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226,6 milyar doları, aşacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.