Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi, bu sene dokuzuncusunu düzenlediği yıllık toplantısını 29 Kasım'da şirketin Kartal'daki Kampüsü'nde gerçekleştirdi. Siemens yöneticilerinin ve satın alma çalışanlarının bir araya geldiği 9'uncu Tedarik Zinciri Yönetimi Yıllık Toplantısı'nda 2019 mali yılı değerlendirilirken gelecek dönem stratejileri ve hedefleri de ele alındı. Toplantı kapsamında bu sene de bir sosyal sorumluluk projesine destek olan SCM ekibi, 'Oyuncak Kardeşliği' ile çocukları sevindirdi.

Toplantı, Siemens Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye CFO'su Thomas Kolbinger, Siemens Genel Gider Satın Alma Global Direktörü Joachim Scholz, Siemens Avusturya Tedarik Zinciri ve EMEA2 Direktörü Peter Hinteregger'in katılımıyla gerçekleşen panelle başladı. Moderatörlüğünü Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Tuğrul Günal'ın üstlendiği panelde, Türkiye'deki tedarik zinciri ekibinin özellikle müşteri memnuniyeti konusunda yakaladığı başarıya dikkat çekildi. Toplantı, Siemens Türkiye'den farklı birim ve yöneticilerin katıldığı panellerle devam etti.

Oyuncak Kardeşliği projesine destek

Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi, yıl sonu toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl bir yenisini daha ekledi. İmkânı olmayan çocukları oyuncaklarla buluşturmak üzere hayata geçirilen Oyuncak Kardeşliği projesine destek veren ekip, bu kapsamda bir kadın girişimciden temin ettiği 100 adet oyuncağı Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara ulaştırdı.