Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bir günde yapılan harcamanın boyutunun Türkiye’de perakende ticaretin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Öncel yaptığı açıklamada, tüketiciler için alışveriş şölenine dönüşen "efsane indirim"de yapılan kartlı ödemenin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

29 Kasım’daki efsane indirim harcamalarının Türkiye’de perakende ticaretin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan 29 Kasım Cuma gününe denk düşen efsane indirimdeki kartlı harcama verilerini şöyle değerlendirdi:

"Biz 29 Kasım Cuma günü 5 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılacağını öngörmüştük. BKM’nin açıkladığı 4,7 milyar TL, tahminlerimizin hemen hemen tuttuğunu gösteriyor. Cironun çok önemli bir kısmı BMD üyesi e-ticaret platformları ve markalar tarafından yapıldı. Bir günde yapılan harcama Türkiye’de perakende ticaretin önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle 1,4 milyar TL ile yenilenen internetten kartlı alışveriş rekoruna dikkat çekmek istiyorum.

Bu rekor BMD’nin yeni dönemde e-ticarete odaklanma hedefinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Burada bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Efsane indirim başlangıçta firmaların stoklarını eritmeleri, tüketicilerin de ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri amacı ile bir günlük bir kampanya şeklinde çıktı. Son yıllarda kampanya süresinin uzaması özellikle markalar için sıkıntılı sonuçlar doğurmaya başladı. Çıkış felsefesinden uzaklaştığı için bu yıl Avrupa’da yüzlerce marka efsane indirimi boykot ederek kampanyaya katılmadı.”