Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Hazineye devredilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 11 Ocak 1954 tarihli ve 6219 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi gereğince karar verildi.

Devredilen hisseler

Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki olarak yayımlanan Karar’ın “Devredilen hisseler” başlıklı 1. maddesinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Banka) hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 TL olarak tespit edilmiş olup, değeri belirlenen hisselerin tamamı bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilir.