Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf al-Jaida, Katar’ın geçen yıl Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu söyledi. Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu kaydeden al-Jaida “Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki yatırımların geri dönüşleri çok kazançlı” dedi. Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımların yabancı yatırımcıların önünü açacağını söyleyen al-Jaida “Katar Türkiye’de yatırım yapmaya devam edecek. Sadece bankacılık sektöründe değil, emlak sektöründe de. 10 milyar dolarlık taahhüdün yüzde 35’i gerçekleşti, Türkiye’ye akacak 7 milyar dolar daha var. Yatırımlar sağlıklı siyasi ilişkileri takip eder ve bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz yüzyıllara dayanıyor” ifadelerini kullandı. İslami finans alanına değinen al-Jaida, Malezya’nın Asya, Katar’ın Afrika ve Orta Doğu, Türkiye’nin ise Avrupa için bir kapı görevi gördüğünü söyledi. Al-Jaida “Türkiye ve Katar hızlanmalı ve çok daha fazlasını yapmalı” şeklinde konuştu. İslami finansın 2,4 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını hatırlatan al-Jaida, sektörün geleneksel finanstan çok daha hızlı büyüdüğünü ve henüz İslami fintech, İslami sigortacılık ve İslami varlık yönetimi gibi bakir alanlar bulunduğuna dikkati çekti. Al-Jaida, İslami finans sektöründe atılacak çok fazla adım olduğunu bildirerek “Ben İslami finansın geleceğinin parlak ve ümit verici olduğunu düşünüyorum. İslami finans küresel ölçüde rol model olabilir” diye konuştu.

Yabancı İFM’den Türkiye’ye akacak

İstanbul Finans Merkezinin geleceği konusunda çok çok olumlu olduğunu ifade eden al-Jaida, İstanbul Finans Merkezinin doğrudan yabancı yatırımlar açısından örnek olabileceğini aktararak, “Uluslararası hukuk altında, doğrudan yatırımlar Türkiye’ye İstanbul Finans Merkezi aracılığıyla akabilir” dedi. Al-Jaida, İstanbul’un altyapı ve hukuki çerçeve konusunda Katar ve Malezya ile işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.