Çeyrek ve gram altında son durum! Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 KASIM
ÇEYREK ALTIN: 454,31 Lira
YARIM ALTIN: 908,22 Lira
GRAM ALTIN: 277,10 Lira
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Çeyrek ve gram altında son durum! Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 KASIM
ÇEYREK ALTIN: 454,31 Lira
YARIM ALTIN: 908,22 Lira
GRAM ALTIN: 277,10 Lira
Etiketler : çeyreki gram,altın,son durum,