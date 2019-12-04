Çeyrek ve gram altında son durum! Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 KASIM

ÇEYREK ALTIN: 454,31 Lira

YARIM ALTIN: 908,22 Lira

GRAM ALTIN: 277,10 Lira