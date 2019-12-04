Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faaliyetlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bağlı olarak sürdüren Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'de bulunan 5 madende üretim gerçekleştiren Koza Altın, Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu karşılıyor.

TMSF 2.Başkanı ve Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş, holding bünyesindeki Koza Altın İşletmelerinin 2019 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarı ile net dönem karının 1 milyar 260 milyon TL’ye ulaştığını , şirketin TMSF’ ye devrinden sonra ise öz kaynaklarının yüzde 124 artış ile 2,9 milyar TL tutarına yükseldiğini belirterek şunları söyledi.

“Bizlere emanet olan işletmelerimizin önemli çalışma performansı ortaya koymaları ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmelerimiz, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmeyi hedefliyor.”

Altıntaş, 2017 yılında Kurumlar Vergisi sıralamasında 35’inci olan Koza Altın İşletmeleri’nin 2018 yılında 20’nci sıraya yükseldiğini de belirterek “2018 yılında 283 milyon 097 bin 917 TL Kurumlar Vergisi ödedik. Devletimize ödenen vergilerin şirketin TMSF’ ye devrinden itibaren yüzde 127 arttığı görülmektedir. ” ifadelerini kullandı.