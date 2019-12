Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porselen tasarımında Türkiye’nin ulaştığı son noktanın bir yansımasını oluşturan “Ayla” ve “Aura” Koleksiyonları’nın lansmanı, 2 Aralık Pazartesi günü, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Güral, Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin, “Ayla’’ Koleksiyonu’nun Tasarımcısı Kunter Şekercioğlu, “Aura” Koleksiyonu’nun Tasarımcıları Şenol Duman ve Fatih Özger’in katılımıyla, The Ritz-Carlton, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Kütahya Porselen olarak; kullanıcılar için ‘‘mükemmelliği yeniden tasarladıkları’’ Alya ve Aura Koleksiyonları ile bu yıl 8’incisi düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde, sadece 8 tasarıma verilen Üstün Tasarım Ödülleri’nin 2’sini alarak Türkiye için gurur verici bir gelişmeye imza attıklarını kaydeden Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, lansman sırasında şunları söyledi:

“Türkiye’nin dünyadaki vitrinine değer kazandırıyoruz”

“Türkiye’nin porselen üretimi ve tasarımındaki üstün gücünü dünya ülkelerine kazandırarak ülkemizin dünyadaki vitrinine değer kazandıran Kütahya Porselen olarak, bugüne kadar imza attığımız koleksiyonlarımız ile dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda ödüle layık görüldük. Tasarımdaki ve üretimdeki başarımızı taçlandırdık. Bugün burada lansmanını gerçekleştirdiğimiz koleksiyonlarımızda,tüm ürünlerimizde olduğu gibi sağlık konusunun da altını çizdik. Porselenin teknik sınırlarını zorlayan sıradışı koleksiyonumuz ile porselende yeni bir trend başlattık.

Kütahya Porselen’in üretimde en önemsediği konunun her zaman sağlık olduğuna değinen Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin:

“İnsan sağlığına odaklandık”

“Kütahya Porselen ürünlerinde, insan sağlığına zarar verebilecek kurşun-kadmiyum gibi maddeler kesinlikle bulunmuyor. Tüketicilerimize bu güveni ve garantiyi yarım asırdır sağlıyoruz. Bu yönde tüketicilerimizle buluşturduğumuz porselen seramik sofra eşyalarının en önemli özelliği bakteri barındırmaması. Ancak pazarda estetik kaygılar ile üretilen, krakle olarak adlandırılan çatlak sırlı ürünler ya da zamanla bünye ve sır arasındaki uyumsuzluk nedeni ile sırları çatlayan ürünlerde oluşan bakteriler insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Ürünlerimizin gelişim aşamasından üretim aşamasına uzanan tüm kısımlarında nihai üründe yaptığımız testler ile bünye ve sır uyumunu sürekli kontrol altında tutarak her daim sağlıklı ürünleri pazara sunuyoruz. Alya ve Aura Koleksiyonlarımız da diğer tüm koleksiyonlarımız gibi bu özellikleri taşıyor.” dedi.

Ayla:

Ay ve yıldızlardan ilham alan koleksiyon

Ayla Koleksiyonu, porselenin kusursuzluğu içinde bilinçli bir kusur oluşturma konsepti ile tasarlandı ve bu yol ile farklı bir mükemmellik algısı yakalandı. Kunter Şekercioğlu imzası taşıyan Ayla Koleksiyonu, saf ve yalın bir malzeme olan porselenin tabiatından ve ay ile bazı yıldızların çevresindeki ışık halkasından ilham alınarak tasarlandı. Ham maddeden ürüne dönüştüğü yolculuğunda, ustasının elinde hassasiyetle işlenerek eşsiz dayanıklılığına kavuştu. Özel koleksiyon, doğaya olan bağlılığını sofralarda içtenlikle ortaya koyarken, bu deneyimi yaşayan kullanıcılarının anılarına ortak oluyor.

Yüzey müdahalesi; çukur, düz ya da spagetti tabağı gibi farklı kesitleri olan tabakların her birinde ortak algı korunarak çeşitlendirildi. Kullanıcılar için tabak tasarımından farklı olanaklar sağlayan bir öğe olmasının yanı sıra, yemeğin önüne geçmemesi ve masa yerleşiminde farklı tercihlerle uyum sağlıyor. Horeca sektörüne yönelik tasarlandığından, çok sayıda üst üste istiflenebilme sağlandı. Kahve-çay servis seti, tuzluk-biberlik vs. gibi destekleyici parçalar da konsepte uygun yorumlandı. Farklılaşmayı sağlayan yüzey oyunları planlanırken seri üretim sürecinin her aşamasına uyumluluk göz önünde bulunduruldu.

Aura:

Sofraların pozitif enerjisi

Fatih Özger ve Şenol Duman tarafından tasarlanan Aura Koleksiyonu, ihtiyaç duyulan pozitif enerjiyi farklı renk seçenekleriyle sofralara taşıyor. Dingin, özgün, sıra dışı tasarımı sayesinde eşsizlik algısını hissettiren koleksiyon, klasik tabak, kâse ve fincan geometrisinin dışına çıkıyor. Kullanıcılarına harika bir deneyim yaşatan özel seride, sınırlayıcı hatlar yerine serbest ve yumuşak geçişler bulunuyor. Aura, tüm kusursuzluğu, zarif formu ve renk seçenekleriyle etkileyici sunumlar oluşturuyor.

Farklılaşma sağlayan yüzey ve renk oyunları

Aura Koleksiyonu, bilinen üretim metotlarının dışında uygulamalar yapılarak üretilmiştir ve bu tür yöntemlerin ilk örneklerinden biridir. Aynı bünyede 3 farklı renkte malzeme kullanılarak yapılan tasarımlar farklılık oluşturmıştır. Bu özel koleksiyonun üretimi için özel süreç tasarlanmış, teknik anlamda porselenin sınırları zorlanmış ve mevcut porselen ürünlerden belirgin şekilde ayrıştırılmıştır. Renklendirme porselen bünyede yapılmıştır, ürünlere hijyenik özelliği veren kullanılan sır şeffaftır. Farklılaşmayı sağlayan yüzey ve renklerin oyunları planlanırken seri üretim sürecinin her aşamasına uyumluluk göz önünde bulundurulmuştur. Ürünler üzerine sır uygulaması hijyen sağlamanın yanı sıra kullanım ömrünü de uzatmaktadır.

Sema Güral Sürmeli: “Efsane Cuma indiriminde 3 bin kargo çıkışı yaptık”

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli “Efsane Cuma” kampanyası ile ilgili bilgiler verdi. Her dönem birçok kampanyalı ürünlerin pazara sunulduğunu kaydeden Sema Güral Sürmeli, “Efsane Cuma” olarak bilinen ve tüm dünyada tüketicilerin satış iştahını artıran kampanya kapsamında Kütahya Porselen olarak 5 katı daha fazla gönderim yaparak 24 saatte 3 bin kargo çıkışını sağladık. Şimdi önümüzde yılbaşı ürünleri ve kampanyamız olacak. Kampanya olarak odağımızı yılbaşında düzenleyeceğimiz kampanyaya çevirdik.”söyledi.

Sema Güral: “2020’de ihracatta katma değerli ürünlerimiz yüzde 30 seviyesinde olacak”

İhracat ile ilgili önemli açıklamalar yapan Sürmeli, “2019 yılında ihracat alanında marka olarak ortaya koyduğumuz hedeflerimizi tutturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılında ihracat rakamlarımızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılında yaptığımız yüzde 45 ihracatın içindeki yüzde 20’lik dilimini katma değerli ürünler oluşturdu. 2020 yılında ise katma değerli ürünlerin ihracattaki payını yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.” Dedi.

Katma değerli ürünlerin Kütahya Porselen’i dünya çapında ve mevcut uluslar arası pazarda daha etkin bir konuma getireceğini kaydeden Sürmeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Odaklanmış pazar strateji kapsamında 2020 yılında en büyük hedefimiz mevcut Pazar payımızı artırmak olacak. Pazar payımızı artırırken şirket olarak, 4 ana strateji ile yolumuza devam edeceğiz. Markalı sürdürülebilir büyüme, marka değerini artırma, karlılık ve sürekli gelişme olacak. Bu stratejileri ise AR-GE’ye verdiğimiz önem ile gerçekleştireceğiz. İnovasyon, AR-GE ve tasarım gibi değerlerimiz ile 2020 yılında da her zaman olduğu gibi sağlığı ön planda tutarak kullanıcı dostu, daha nitelikli, estetik ve katma değerli ürünler geliştireceğiz. Bu anlamdaki ürünlerimizi dünya pazarlarına sunarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacağız.”