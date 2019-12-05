Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Yükselen doğalgaz faturasını azaltmanın tek yolunun ısı yalıtımından geçtiğini vurgulayan Levent Pelesen “Bu, 2000’den bu yana zorunlu. Bu tarihten sonra yapılan binaların hepsinin yalıtımlı olarak imal edildiğini varsaysak dahi, toplam bina stokumuzun sadece yaklaşık yüzde 20’si ısı yalıtımı ile ilgili mevzuatların kapsamına giriyor. Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 9,1 milyon bina bulunmakta, hane sayısı ise 22 milyonun üzerinde. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak, bireysel yalıtım yaptıran ve yeni yapılan verimli binalar da dikkate alındığında, yaklaşık 5,6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Yılda ise yaklaşık 150 bin mevcut konutta ısı yalıtımı uygulaması gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Yapılan araştırmalara göre; etkin ısı yalıtımı ile faturalar yüzde 50’ye varan oranda geriliyor. 100 metrekarelik konutun yalıtım maliyeti ise 7 bin-8 bin 500 TL arasında değişiyor. Yalıtımda kredi vadelerinin 60 aya kadar çıkarılmasını istiyen İZODER; uygulayıcı firmalara, üreticilerin imal ettiği ürünlerde en az yüzde 10 indirimle destek olacak.