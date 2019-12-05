Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörde faaliyet gösteren 60’ın üzerinde şirketin sigortacılık verisini bünyesinde barındıran Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), artık Turkcell’in güvenlikli altyapısı üzerinden hizmetlerine daha hızlı ve daha güvenle erişilmesini sağlayacak. Yapılan şirket açıklamasında bu sayede SBM sistemleri ile sigortacılık sektörünün gerçekleştirdiği tüm işlemlerin Turkcell dijital altyapısı üzerinden yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre trafikten yangına, sağlıktan hayat sigortacılığına kadar tüm veriler, Turkcell’in sağladığı dijital altyapılar ile SBM sistemlerinde güvenle saklanarak hizmete sunulacak. İşbirliği kapsamında SBM, dijital altyapının yanı sıra veri merkezi hizmeti ve güvenliği konusunda da Turkcell ile çalışmaya devam edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü Murat Hakseven şu şekilde konuştu: “SBM olarak Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri için veri depolayan bir merkezden çok daha fazlasını ifade ediyoruz. Sektör için sigortacılık teknolojisi alanında ürünler geliştiriyor ve hizmete sunuyoruz. Sigortacılık verilerini toplayıp sunmanın ötesinde, bu verileri işleyerek anlamlandırıyor, istatistik üretiyor ve sigortacılık süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesinde etkin rol alıyoruz. Sigorta suiistimallerini önlemek amacıyla analitik metotlar geliştiriyoruz. Aynı zamanda kamusal fayda amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonlar sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi Turkcell’in bize sunmakta olduğu veri merkezi, veri güvenliği, MPLS bulut gibi dijital hizmetler üzerinden gerçekleştirerek faaliyetlerimizde güvenliğimizi, güvenilirliğimizi, yüksek performansımızı ve iş sürekliliğimizi güvence altına alıyoruz. Başta Turkcell Genel Müdürü Sn. Murat Erkan olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise; “Günümüzde verinin en büyük güç olduğunun bilinciyle hareket ediyor ve her fırsatta Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini dile getiriyoruz. Veri merkezi pazarında Türkiye’nin en büyük oyuncusuyuz. Öncülüğünü üstlendiğimiz dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezi çalışmalarımızı 2016’dan beri sürdürüyoruz. Veri merkezlerimizi sadece özel sektörün değil kamu kurumlarının da hizmetine sunuyoruz. Hatta bu amaçla kısa bir süre önce Türkiye’nin en büyük veri merkezinin açılışını Ankara’da gerçekleştirdik. Bu anlamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini son derece önemli buluyoruz. Turkcell olarak, hayatın her alanına dokunan sigorta sektörü ile SBM arasındaki altyapıyı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle başta Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Bülent Koç ve Genel Müdürü Murat Hakseven olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.