İnovasyonu stratejik bir odak noktası olarak konumlayan Allianz Türkiye, bu odağı etkin yönetebilmek amacıyla kurduğu inovasyon ofisiyle, bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri üzerine entegrasyon fırsatları oluşturuyor. Bu çerçevede Allianz Türkiye, 2019 yılında üçüncüsünü gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programı kapsamında şirket çalışanları tarafından geliştirilen 103 fikri değerlendirerek, seçilen 8 projeyi hızlandırma programına aldı.

Yapılan bilgilendirmede; hızlandırma programı sonunda gerçekleştirilen ve icra kurulunun jüri olarak katıldığı değerlendirme sonucunda, 2 projenin halen devam etmekte olan 3 aylık kuluçka aşamasına geçmesine karar verildi. Kuluçka aşamasının sonunda gerçekleştirilecek finalde kazanan takımın her bir üyesi 15 bin TL ödülün yanı sıra Berlin European School of Management and Technology’de eğitim hakkı kazanacak.

Allianz ayrıca paydaş olarak destek verdiği İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı kapsamında teknolojik girişimlerin sahnelendiği ve girişimleri, kurumsal firmaların, yatırımcıların ve fonların odağı haline getiren Big Bang Ödül Töreni’nde MIPS ve PARXLAB isimli iki girişime toplam 100 bin lira ödül verdi. Girişimcilerle iletişimini artırmayı ve girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümlerle iş süreçlerine değer katmayı hedefleyen Allianz Türkiye, İTÜ Çekirdek paydaşlığını, İTÜ Çekirdek’in 2020 Sigorta Teknolojileri (SigorTek) Programı’nda da sürdürme kararı aldı.

Girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam

Kurum dışı girişimcilik programı kapsamında start-up’larla iş birliğine önem veren Allianz Türkiye, İTÜ Çekirdek ile 7 aylık süreçte 100’den fazla start-up ile tanıştı ve birçok farklı girişimle de ortak iş yapma olanağı buldu. Allianz Türkiye Pazarlama Ve Dijital Sigortalar Direktörü Onur Kırcı, "Allianz Türkiye olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyoruz. Girişimcilerin sigorta teknolojileri konusundaki farkındalığını ve sigorta alanındaki girişimleri artırmak amacıyla verdiğimiz desteği başta İTÜ Çekirdek Sigorta Teknolojileri (SigorTek) Programı olmak üzere farklı platformlar aracılığı ile de sürdüreceğiz" dedi.