Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı “Üzülerek öğrendim ki, gönüllülükte bize yakışmayan noktadayız. Dünya Bağışçılık Endeksi’ne göre Türkiye, tanımadığı birine yardım etmede 113. sırada. Bunun için harcanan zamanda ise 126. sıradayız. Endonezya, Liberya ve Kenya bu alanda ilk 3’te” dedi.

Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye ve ellerinin ulaştığı her yere iyilik tohumları serpmeye davet ettiğini söyleyen Sabancı “Gönüllülüğün içinde yaşamı sevmek ve iyi işler yapmak istemek var. İstemiyorsan, o heyecanı duymuyorsan zaten olmaz. Gençlere bunu istemeyi öğretebiliriz. Sabancı Üniversitesi olarak bugüne kadar 1.245 projeyi hayata geçirdik, 70 bin kişiye dokunduk. Bu çarpan etkisiyle daha da büyük” diye konuştu.